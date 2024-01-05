05 января 2024
04 января 2024

Пермские пожарные спасли семь человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
Пожарные вывели семь человек при пожаре в двухэтажном доме Фото:

В Чернушке Пермского края пожарные спасли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Чернушке пожар произошел на первом этаже двухэтажного дома. Пожарные вывели семь человек через окна при помощи спасательных устройств и трехколенной лестницы», — сообщили в telegram-канале ведомства.

О возгорании сообщила соседка, которая и помогла хозяину выбраться из горящей квартиры. Еще пять человек сами вышли на улицу. По информации МЧС, пожар произошел из-за курения.

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В Чернушке Пермского края пожарные спасли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «В Чернушке пожар произошел на первом этаже двухэтажного дома. Пожарные вывели семь человек через окна при помощи спасательных устройств и трехколенной лестницы», — сообщили в telegram-канале ведомства. О возгорании сообщила соседка, которая и помогла хозяину выбраться из горящей квартиры. Еще пять человек сами вышли на улицу. По информации МЧС, пожар произошел из-за курения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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