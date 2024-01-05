Пермские пожарные спасли семь человек

Пожарные вывели семь человек при пожаре в двухэтажном доме
В Чернушке Пермского края пожарные спасли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В Чернушке пожар произошел на первом этаже двухэтажного дома. Пожарные вывели семь человек через окна при помощи спасательных устройств и трехколенной лестницы», — сообщили в telegram-канале ведомства.
О возгорании сообщила соседка, которая и помогла хозяину выбраться из горящей квартиры. Еще пять человек сами вышли на улицу. По информации МЧС, пожар произошел из-за курения.
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