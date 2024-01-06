Иномарка совершила наезд на трамвайную остановку (архивное фото)
В Екатеринбурге иномарка влетела в трамвайную остановку. Инцидент произошел на улице Челюскинцев.
«В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Движение восстановлено», — сообщили корреспонденту URA.RU в отделе по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Аналогичное ДТП с участием трамвая в Екатеринбурге произошло 29 декабря 2023. Тогда японский автомобиль Honda повредил ограждение и выехал на трамвайные пути.
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