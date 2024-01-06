В Екатеринбурге автомобиль влетел в трамвайную остановку. Видео

06 января 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Иномарка совершила наезд на трамвайную остановку (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге иномарка влетела в трамвайную остановку. Инцидент произошел на улице Челюскинцев. «В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Движение восстановлено», — сообщили корреспонденту URA.RU в отделе по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Аналогичное ДТП с участием трамвая в Екатеринбурге произошло 29 декабря 2023. Тогда японский автомобиль Honda повредил ограждение и выехал на трамвайные пути.

В Екатеринбурге иномарка влетела в трамвайную остановку. Инцидент произошел на улице Челюскинцев. «В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Движение восстановлено», — сообщили корреспонденту URA.RU в отделе по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Аналогичное ДТП с участием трамвая в Екатеринбурге произошло 29 декабря 2023. Тогда японский автомобиль Honda повредил ограждение и выехал на трамвайные пути.