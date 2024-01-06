В Екатеринбурге автомобиль влетел в трамвайную остановку. Видео

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Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, общественный транспорт, город, снегопад, трамвай
Иномарка совершила наезд на трамвайную остановку (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге иномарка влетела в трамвайную остановку. Инцидент произошел на улице Челюскинцев.

«В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Движение восстановлено», — сообщили корреспонденту URA.RU в отделе по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Аналогичное ДТП с участием трамвая в Екатеринбурге произошло 29 декабря 2023. Тогда японский автомобиль Honda повредил ограждение и выехал на трамвайные пути.

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В Екатеринбурге иномарка влетела в трамвайную остановку. Инцидент произошел на улице Челюскинцев. «В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. Движение восстановлено», — сообщили корреспонденту URA.RU в отделе по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Аналогичное ДТП с участием трамвая в Екатеринбурге произошло 29 декабря 2023. Тогда японский автомобиль Honda повредил ограждение и выехал на трамвайные пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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