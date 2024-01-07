В Нижнем Тагиле толпа подростков избила 15-летнего школьника. Фото

08 января 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Обидчиков все еще не привлекли к ответственности, пожаловалась мать пострадавшего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле 21 декабря трое подростков избили 15-летнего мальчика, сломав ему нос. Мать пострадавшего заявляет о бездействии правоохранительных органов, так как за две недели дело не сдвинулось с места. Информация об этом появилась в соцсети. «Мой 15-летний сын возвращался с тренировки домой. Проходя мимо магазина „Fix Price“, расположенного на улице Гвардейской, 48, он буквально на минутку зашел туда с целью купить бутылочку воды. Когда же вышел, к нему тут же подошли трое парней, которые поинтересовались из какой он школы. Он не пожелал отвечать. После чего эти хулиганы втроем повалили его на землю и начали методично наносить удары руками, ногами», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери пострадавшего. В момент избиения мимо проходил мужчина, который разогнал обидчиков. В больнице у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа и несколько ушибов. По словам матери, после избиения было сразу же написано заявление в полицию, а именно к инспектору ПДН. «Нам был дан ответ, что она уходит в отпуск и заниматься делом не сможет, а возьмется за него участковый. В связи с этим, я обратилась в прокуратуру, но и там никакой реакции правоохранителей не было», — сетует она. В конце концов дело школьника было передано еще несколько раз, пока не дошло снова до инспектора ПДН. Также мать добавила, что обидчики хвастались в соцсетях избиением ее сына, но вскоре удалили записи об этом. «Мною были предоставлены сведения об избивавших, а дело все еще не сдвинулось с места. Есть серьезные опасения, что виновники не понесут никакой ответственности», — подытожила женщина. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское». «В полиции уже установили подозреваемых лиц, с ними в настоящее время работают. По результатам проверки и заключению судмедэкспертизы будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве. Вся страна сейчас обсуждает и другое резонансное происшествие в Нижнем Тагиле, в котором братья-азербайджанцы избили школьников. Пострадавшая девочка получила тяжелые травмы. В СКР уже завели одно дело — по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) — и готовят еще одно по статье 283 УК РФ (халатность). Малолетних обидчиков поставили на учет в ПДН, но силовики также собираются временно изолировать братьев. Их мать пока что проходит свидетелем, но ее статус может поменяться. Известно, что женщина, как минимум, не препятствовала избиению. Фото: telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», https://t.me/incident_tagil/18401 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижнем Тагиле 21 декабря трое подростков избили 15-летнего мальчика, сломав ему нос. Мать пострадавшего заявляет о бездействии правоохранительных органов, так как за две недели дело не сдвинулось с места. Информация об этом появилась в соцсети. «Мой 15-летний сын возвращался с тренировки домой. Проходя мимо магазина „Fix Price“, расположенного на улице Гвардейской, 48, он буквально на минутку зашел туда с целью купить бутылочку воды. Когда же вышел, к нему тут же подошли трое парней, которые поинтересовались из какой он школы. Он не пожелал отвечать. После чего эти хулиганы втроем повалили его на землю и начали методично наносить удары руками, ногами», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери пострадавшего. В момент избиения мимо проходил мужчина, который разогнал обидчиков. В больнице у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа и несколько ушибов. По словам матери, после избиения было сразу же написано заявление в полицию, а именно к инспектору ПДН. «Нам был дан ответ, что она уходит в отпуск и заниматься делом не сможет, а возьмется за него участковый. В связи с этим, я обратилась в прокуратуру, но и там никакой реакции правоохранителей не было», — сетует она. В конце концов дело школьника было передано еще несколько раз, пока не дошло снова до инспектора ПДН. Также мать добавила, что обидчики хвастались в соцсетях избиением ее сына, но вскоре удалили записи об этом. «Мною были предоставлены сведения об избивавших, а дело все еще не сдвинулось с места. Есть серьезные опасения, что виновники не понесут никакой ответственности», — подытожила женщина. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в межмуниципальное управление МВД России «Нижнетагильское». «В полиции уже установили подозреваемых лиц, с ними в настоящее время работают. По результатам проверки и заключению судмедэкспертизы будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ведомстве. Вся страна сейчас обсуждает и другое резонансное происшествие в Нижнем Тагиле, в котором братья-азербайджанцы избили школьников. Пострадавшая девочка получила тяжелые травмы. В СКР уже завели одно дело — по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) — и готовят еще одно по статье 283 УК РФ (халатность). Малолетних обидчиков поставили на учет в ПДН, но силовики также собираются временно изолировать братьев. Их мать пока что проходит свидетелем, но ее статус может поменяться. Известно, что женщина, как минимум, не препятствовала избиению.