Два ТЦ в Петербурге закрыли из-за проблем с отоплением

08 января 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Два ТЦ в Петербурге закрылись из-за проблем с отоплением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два торгово-развлекательных комплекса в Санкт-Петербурге закрыли из-за проблем с отоплением. С этим столкнулись «Балкания NOVA» и «Международный», сообщает 78.ru. «Уважаемые посетители, ТРК „Международный“ временно закрыт. Проинформируем об изменениях ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — пишет официальная группа ТРК «Международный». Позже они уточнили, что причиной закрытия комплекса стали «технические проблемы с отоплением». Также из-за проблем со светом приостанавливал работу ТРК на Балканской площади, сообщает 78.ru. «Балкания NOVA» уже решили проблемы и возобновили работу. В ТРК «Международный» же сообщили, комплекс все еще не работает из-за аварии на инженерных сетях.

Два торгово-развлекательных комплекса в Санкт-Петербурге закрыли из-за проблем с отоплением. С этим столкнулись «Балкания NOVA» и «Международный», сообщает 78.ru. «Уважаемые посетители, ТРК „Международный“ временно закрыт. Проинформируем об изменениях ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — пишет официальная группа ТРК «Международный». Позже они уточнили, что причиной закрытия комплекса стали «технические проблемы с отоплением». Также из-за проблем со светом приостанавливал работу ТРК на Балканской площади, сообщает 78.ru. «Балкания NOVA» уже решили проблемы и возобновили работу. В ТРК «Международный» же сообщили, комплекс все еще не работает из-за аварии на инженерных сетях.