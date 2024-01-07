07 января 2024

Два ТЦ в Петербурге закрыли из-за проблем с отоплением

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация в ТРК Куба. Челябинск, эвакуация, трк куба
Два ТЦ в Петербурге закрылись из-за проблем с отоплением Фото:

Два торгово-развлекательных комплекса в Санкт-Петербурге закрыли из-за проблем с отоплением. С этим столкнулись «Балкания NOVA» и «Международный», сообщает 78.ru.

«Уважаемые посетители, ТРК „Международный“ временно закрыт. Проинформируем об изменениях ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — пишет официальная группа ТРК «Международный». Позже они уточнили, что причиной закрытия комплекса стали «технические проблемы с отоплением». Также из-за проблем со светом приостанавливал работу ТРК на Балканской площади, сообщает 78.ru.

«Балкания NOVA» уже решили проблемы и возобновили работу. В ТРК «Международный» же сообщили, комплекс все еще не работает из-за аварии на инженерных сетях.

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Два торгово-развлекательных комплекса в Санкт-Петербурге закрыли из-за проблем с отоплением. С этим столкнулись «Балкания NOVA» и «Международный», сообщает 78.ru. «Уважаемые посетители, ТРК „Международный“ временно закрыт. Проинформируем об изменениях ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — пишет официальная группа ТРК «Международный». Позже они уточнили, что причиной закрытия комплекса стали «технические проблемы с отоплением». Также из-за проблем со светом приостанавливал работу ТРК на Балканской площади, сообщает 78.ru. «Балкания NOVA» уже решили проблемы и возобновили работу. В ТРК «Международный» же сообщили, комплекс все еще не работает из-за аварии на инженерных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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