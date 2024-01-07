Два ТЦ в Петербурге закрыли из-за проблем с отоплением

Два торгово-развлекательных комплекса в Санкт-Петербурге закрыли из-за проблем с отоплением. С этим столкнулись «Балкания NOVA» и «Международный», сообщает 78.ru.
«Уважаемые посетители, ТРК „Международный“ временно закрыт. Проинформируем об изменениях ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства», — пишет официальная группа ТРК «Международный». Позже они уточнили, что причиной закрытия комплекса стали «технические проблемы с отоплением». Также из-за проблем со светом приостанавливал работу ТРК на Балканской площади, сообщает 78.ru.
«Балкания NOVA» уже решили проблемы и возобновили работу. В ТРК «Международный» же сообщили, комплекс все еще не работает из-за аварии на инженерных сетях.
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