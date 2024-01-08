08 января 2024

Главный терапевт Пермского края высказался против диеты после праздничных застолий

Доктор Корягина: после новогодних излишеств не стоит садиться на диету
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Тануки. Екатеринбург, салат, кухня, японская
Больше овощей и фруктов советует есть доктор Наталья Корягина Фото:

Жесткая диета сразу после новогодних праздников может навредить. Об этом рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, после обильных застолий необходимо постепенно приводить рацион в порядок.

«Не садитесь на диету. После сытных салатов и тортов жесткая диета не принесет толку. Если организм будет получать мало пищи, он получит мало энергии. Метаболизм замедлится, а питательные вещества направятся не в энергию, а в бока. Чтобы постепенно наладить питание, ешьте больше фруктов и овощей», — советует доктор медицинских наук в соцсетях.

Корягина советует также пить больше чистой воды, которая ускоряет обмен веществ. Баня, по ее словам, также выведет из организма лишнее, избавит отечности и взбодрит. Ранее URA.RU рассказывало о полезных рецептах для разгрузочных дней, а также о правилах похода в баню.

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Жесткая диета сразу после новогодних праздников может навредить. Об этом рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, после обильных застолий необходимо постепенно приводить рацион в порядок. «Не садитесь на диету. После сытных салатов и тортов жесткая диета не принесет толку. Если организм будет получать мало пищи, он получит мало энергии. Метаболизм замедлится, а питательные вещества направятся не в энергию, а в бока. Чтобы постепенно наладить питание, ешьте больше фруктов и овощей», — советует доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина советует также пить больше чистой воды, которая ускоряет обмен веществ. Баня, по ее словам, также выведет из организма лишнее, избавит отечности и взбодрит. Ранее URA.RU рассказывало о полезных рецептах для разгрузочных дней, а также о правилах похода в баню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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