Главный терапевт Пермского края высказался против диеты после праздничных застолий

Доктор Корягина: после новогодних излишеств не стоит садиться на диету

09 января 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Больше овощей и фруктов советует есть доктор Наталья Корягина Фото: Размик Закарян © URA.RU Жесткая диета сразу после новогодних праздников может навредить. Об этом рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, после обильных застолий необходимо постепенно приводить рацион в порядок. «Не садитесь на диету. После сытных салатов и тортов жесткая диета не принесет толку. Если организм будет получать мало пищи, он получит мало энергии. Метаболизм замедлится, а питательные вещества направятся не в энергию, а в бока. Чтобы постепенно наладить питание, ешьте больше фруктов и овощей», — советует доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина советует также пить больше чистой воды, которая ускоряет обмен веществ. Баня, по ее словам, также выведет из организма лишнее, избавит отечности и взбодрит. Ранее URA.RU рассказывало о полезных рецептах для разгрузочных дней, а также о правилах похода в баню.

Жесткая диета сразу после новогодних праздников может навредить. Об этом рассказала главный внештатный терапевт минздрава Пермского края Наталья Корягина. По ее словам, после обильных застолий необходимо постепенно приводить рацион в порядок. «Не садитесь на диету. После сытных салатов и тортов жесткая диета не принесет толку. Если организм будет получать мало пищи, он получит мало энергии. Метаболизм замедлится, а питательные вещества направятся не в энергию, а в бока. Чтобы постепенно наладить питание, ешьте больше фруктов и овощей», — советует доктор медицинских наук в соцсетях. Корягина советует также пить больше чистой воды, которая ускоряет обмен веществ. Баня, по ее словам, также выведет из организма лишнее, избавит отечности и взбодрит. Ранее URA.RU рассказывало о полезных рецептах для разгрузочных дней, а также о правилах похода в баню.