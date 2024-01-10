10 января 2024

В Санкт-Петербурге погиб 16-летний хоккеист

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Спортсмен играл в команде «Динамо Форвард» Фото:

Игрок хоккейного клуба «Динамо Форвард» из Санкт-Петербурга погиб в возрасте 16-ти лет. О его смерти сообщил тренер команды Сергей Ильющенко.

«Причины смерти неизвестны, не в курсе. С мамой разговаривал, подробностей не было», — поделился Ильющенко с РИА Новости информацией. Юный спортсмен выступал в первенстве Санкт-Петербурга с игроками 2007 года рождения.

В Екатеринбурге 21 октября 2023 года скончался хоккеист команды Ночной хоккейной лиги «Оргмастер» Дмитрий Горбунов, передает RT. Спортсмену 4 октября сделали операцию, после которой он впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело.

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Игрок хоккейного клуба «Динамо Форвард» из Санкт-Петербурга погиб в возрасте 16-ти лет. О его смерти сообщил тренер команды Сергей Ильющенко. «Причины смерти неизвестны, не в курсе. С мамой разговаривал, подробностей не было», — поделился Ильющенко с РИА Новости информацией. Юный спортсмен выступал в первенстве Санкт-Петербурга с игроками 2007 года рождения. В Екатеринбурге 21 октября 2023 года скончался хоккеист команды Ночной хоккейной лиги «Оргмастер» Дмитрий Горбунов, передает RT. Спортсмену 4 октября сделали операцию, после которой он впал в кому. Следователи возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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