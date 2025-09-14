Муж Ивлеевой одержал победу в судебном процессе о наследстве

Супруг Ивлеевой Бегак через суд принял наследство брата
Бегак победил в деле о наследстве
Бегак победил в деле о наследстве

Супруг известной блогерши Анастасии Ивлеевой Филипп Бегак обратился в суд с иском, касающимся наследственных прав. Согласно данным из судебных документов, в процессе участвовали его мать и Департамент городского имущества Москвы в качестве ответчиков.

Речь идет о наследстве после смерти родного брата Бегака, которое включает доли в жилом доме и земельном участке, отмечается в документах, данные которых передает РИА Новости. В результате суд удовлетворил требования истца, признав за ним право на указанное наследственное имущество. Уточняется, что изначально никто из родственников официально не заявил о своих правах на наследство в установленный законом срок.

Уточняется, что изначально никто из родственников официально не заявил о своих правах на наследство в установленный законом срок. Мать Бегака, являвшаяся наследником первой очереди, признала исковые требования сына через своего представителя в суде.

