Муж Ивлеевой одержал победу в судебном процессе о наследстве

Супруг известной блогерши Анастасии Ивлеевой Филипп Бегак обратился в суд с иском, касающимся наследственных прав. Согласно данным из судебных документов, в процессе участвовали его мать и Департамент городского имущества Москвы в качестве ответчиков.
Речь идет о наследстве после смерти родного брата Бегака, которое включает доли в жилом доме и земельном участке, отмечается в документах, данные которых передает РИА Новости. В результате суд удовлетворил требования истца, признав за ним право на указанное наследственное имущество. Уточняется, что изначально никто из родственников официально не заявил о своих правах на наследство в установленный законом срок.
Мать Бегака, являвшаяся наследником первой очереди, признала исковые требования сына через своего представителя в суде.
