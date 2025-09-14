Зафиксирована подозрительная активность военных самолетов США

Пять американских истребителей F-35 были замечены на территории Пуэрто-Рико. Как отмечают источники агентства Reuters, самолеты приземлились на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс, где также были зафиксированы американские вертолеты и конвертопланы Osprey.
В материале уточняется, что переброска новейшей авиатехники происходит на фоне визита главы Пентагона Пита Хегсета в регион и общего усиления военного присутствия США в Карибском бассейне. Официальным предлогом для этих действий Вашингтон называет борьбу с наркотрафиком, однако аналитики связывают их с обострением отношений с Венесуэлой.
Таким образом, по данным СМИ, Пентагон планирует разместить в Пуэрто-Рико до десяти истребителей F-35, используя статус территории как неинкорпорированной организованной территории США. Эксперты расценивают эти действия как демонстрацию силы и подготовку к возможной эскалации в регионе.
