Зафиксирована подозрительная активность военных самолетов США

Reuters: в Пуэрто-Рико прибыли пять истребителей F-35
Активность военных самолетов связывают с борьбой с наркотрафиком
Активность военных самолетов связывают с борьбой с наркотрафиком

Пять американских истребителей F-35 были замечены на территории Пуэрто-Рико. Как отмечают источники агентства Reuters, самолеты приземлились на бывшей военно-морской базе Рузвельт-Роудс, где также были зафиксированы американские вертолеты и конвертопланы Osprey.

В материале уточняется, что переброска новейшей авиатехники происходит на фоне визита главы Пентагона Пита Хегсета в регион и общего усиления военного присутствия США в Карибском бассейне. Официальным предлогом для этих действий Вашингтон называет борьбу с наркотрафиком, однако аналитики связывают их с обострением отношений с Венесуэлой.

Таким образом, по данным СМИ, Пентагон планирует разместить в Пуэрто-Рико до десяти истребителей F-35, используя статус территории как неинкорпорированной организованной территории США. Эксперты расценивают эти действия как демонстрацию силы и подготовку к возможной эскалации в регионе.

