11 января 2024

Главного юриста мэрии Перми оставили без работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , чиновница, совещание, документы, заседание, женские руки
12 января у Галины Ермаковой последний рабочий день Фото:

Глава правового управления администрации Перми Галина Ермакова покидает должность. Срок действия контракт мэрии с ней истек.

«Сегодня [12 января] последний рабочий день у главы правового управления администрации Перми Галины Ермаковой. У нее закончился срок действия контакта, контракт не продлен», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии. Временно возглавит управление один из заместителей Ермаковой. Галина Ермакова — один из старейших работников администрации Перми, уточняет издание. Чиновница проработала на муниципальной службе более 30 лет. О том, что она собирается оставить должность, стало известно в конце 2023 года.

Также свой пост покидает глава департамента ЖКХ мэрии Станислав Баскаков. После своего назначения, в августе 2023 года, новый мэр Перми Эдуард Сосник приступил к формированию своей команды в администрации. Так, он поменял силовой блок администрации. Пост руководителя городского контрольного департамента занял бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УМВД Игорь Долгих.

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Глава правового управления администрации Перми Галина Ермакова покидает должность. Срок действия контракт мэрии с ней истек. «Сегодня [12 января] последний рабочий день у главы правового управления администрации Перми Галины Ермаковой. У нее закончился срок действия контакта, контракт не продлен», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии. Временно возглавит управление один из заместителей Ермаковой. Галина Ермакова — один из старейших работников администрации Перми, уточняет издание. Чиновница проработала на муниципальной службе более 30 лет. О том, что она собирается оставить должность, стало известно в конце 2023 года. Также свой пост покидает глава департамента ЖКХ мэрии Станислав Баскаков. После своего назначения, в августе 2023 года, новый мэр Перми Эдуард Сосник приступил к формированию своей команды в администрации. Так, он поменял силовой блок администрации. Пост руководителя городского контрольного департамента занял бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УМВД Игорь Долгих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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