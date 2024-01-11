Главного юриста мэрии Перми оставили без работы

Глава правового управления администрации Перми Галина Ермакова покидает должность. Срок действия контракт мэрии с ней истек.
«Сегодня [12 января] последний рабочий день у главы правового управления администрации Перми Галины Ермаковой. У нее закончился срок действия контакта, контракт не продлен», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии. Временно возглавит управление один из заместителей Ермаковой. Галина Ермакова — один из старейших работников администрации Перми, уточняет издание. Чиновница проработала на муниципальной службе более 30 лет. О том, что она собирается оставить должность, стало известно в конце 2023 года.
Также свой пост покидает глава департамента ЖКХ мэрии Станислав Баскаков. После своего назначения, в августе 2023 года, новый мэр Перми Эдуард Сосник приступил к формированию своей команды в администрации. Так, он поменял силовой блок администрации. Пост руководителя городского контрольного департамента занял бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УМВД Игорь Долгих.
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