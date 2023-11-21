Мэр Перми Соснин анонсировал новые рокировки в своей команде

21 ноября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

На инаугурации Соснину вручили кувалду, чтобы иногда «воспитывать» подчиненных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Эдуард Соснин заявил, что не закончил с формированием своей команды. Кадровые изменения еще будут, отметил он в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября. «Команда будет и дальше формироваться. Совсем недавно поменялась команда в силовом блоке администрации. Следите дальше за изменениями», — отметил Соснин. Ранее URA.RU сообщало, что Соснин назначил нового руководителя городского контрольного департамента. Им стал бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УМВД Игорь Долгих. Источники в политэлитах были уверены, что свои должности оставят главы Индустриального и Свердловского районов Перми.

Глава Перми Эдуард Соснин заявил, что не закончил с формированием своей команды. Кадровые изменения еще будут, отметил он в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября. «Команда будет и дальше формироваться. Совсем недавно поменялась команда в силовом блоке администрации. Следите дальше за изменениями», — отметил Соснин. Ранее URA.RU сообщало, что Соснин назначил нового руководителя городского контрольного департамента. Им стал бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УМВД Игорь Долгих. Источники в политэлитах были уверены, что свои должности оставят главы Индустриального и Свердловского районов Перми.