Мэр Перми Соснин анонсировал новые рокировки в своей команде

Глава Перми Эдуард Соснин заявил, что не закончил с формированием своей команды. Кадровые изменения еще будут, отметил он в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября.
«Команда будет и дальше формироваться. Совсем недавно поменялась команда в силовом блоке администрации. Следите дальше за изменениями», — отметил Соснин.
Ранее URA.RU сообщало, что Соснин назначил нового руководителя городского контрольного департамента. Им стал бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УМВД Игорь Долгих. Источники в политэлитах были уверены, что свои должности оставят главы Индустриального и Свердловского районов Перми.
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