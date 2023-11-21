Мэр Перми Соснин анонсировал новые рокировки в своей команде

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Инаугурация мэра Эдуарда Соснина. Пермь, соснин эдуард, махонин дмитрий
На инаугурации Соснину вручили кувалду, чтобы иногда «воспитывать» подчиненных Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин заявил, что не закончил с формированием своей команды. Кадровые изменения еще будут, отметил он в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября.

«Команда будет и дальше формироваться. Совсем недавно поменялась команда в силовом блоке администрации. Следите дальше за изменениями», — отметил Соснин.

Ранее URA.RU сообщало, что Соснин назначил нового руководителя городского контрольного департамента. Им стал бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УМВД Игорь Долгих. Источники в политэлитах были уверены, что свои должности оставят главы Индустриального и Свердловского районов Перми.

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Глава Перми Эдуард Соснин заявил, что не закончил с формированием своей команды. Кадровые изменения еще будут, отметил он в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 21 ноября. «Команда будет и дальше формироваться. Совсем недавно поменялась команда в силовом блоке администрации. Следите дальше за изменениями», — отметил Соснин. Ранее URA.RU сообщало, что Соснин назначил нового руководителя городского контрольного департамента. Им стал бывший начальник отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка городского УМВД Игорь Долгих. Источники в политэлитах были уверены, что свои должности оставят главы Индустриального и Свердловского районов Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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