Солисты Пермской оперы выступят с бесплатным концертом

Солисты Пермского театра оперы и балета дадут сегодня, 12 января, концерт, посвященный музыке композиторов Австрии и Германии. Послушать и посмотреть его можно будет бесплатно благодаря прямой онлайн-трансляции, рассказали в театре.
«В прямом эфире мы покажем концерт солистов Пермской оперы, посвященный музыке композиторов Австрии и Германии рубежа двух эпох: позднего романтизма и модернизма. Под руководством главного дирижера театра Владимира Ткаченко оркестр, мужской хор и солисты оперы исполнят сочинения Брамса, Штрауса, Малера и Берга», — сообщили URA.RU в театре.
В концерте примут участие Зарина Абаева, Наталья Буклага, Наталия Ляскова, Надежда Павлова, а также оркестр под управлением главного дирижера Владимира Ткаченко и мужской хор театра. Начнется концерт в 19:00. Трансляция пройдет на официальной странице театра соцсети «ВКонтакте», сайте permopera.ru и YouTube-канале театра. Попасть на живое выступление в сам театр есть шанс еще у двух человек. Остальные билеты распроданы.
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