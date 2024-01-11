11 января 2024

Солисты Пермской оперы выступят с бесплатным концертом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, город пермь, пермский оперный театр
Трансляция будет вестись из здания театра Фото:

Солисты Пермского театра оперы и балета дадут сегодня, 12 января, концерт, посвященный музыке композиторов Австрии и Германии. Послушать и посмотреть его можно будет бесплатно благодаря прямой онлайн-трансляции, рассказали в театре.

«В прямом эфире мы покажем концерт солистов Пермской оперы, посвященный музыке композиторов Австрии и Германии рубежа двух эпох: позднего романтизма и модернизма. Под руководством главного дирижера театра Владимира Ткаченко оркестр, мужской хор и солисты оперы исполнят сочинения Брамса, Штрауса, Малера и Берга», — сообщили URA.RU в театре.

В концерте примут участие Зарина Абаева, Наталья Буклага, Наталия Ляскова, Надежда Павлова, а также оркестр под управлением главного дирижера Владимира Ткаченко и мужской хор театра. Начнется концерт в 19:00. Трансляция пройдет на официальной странице театра соцсети «ВКонтакте», сайте permopera.ru и YouTube-канале театра. Попасть на живое выступление в сам театр есть шанс еще у двух человек. Остальные билеты распроданы.

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Солисты Пермского театра оперы и балета дадут сегодня, 12 января, концерт, посвященный музыке композиторов Австрии и Германии. Послушать и посмотреть его можно будет бесплатно благодаря прямой онлайн-трансляции, рассказали в театре. «В прямом эфире мы покажем концерт солистов Пермской оперы, посвященный музыке композиторов Австрии и Германии рубежа двух эпох: позднего романтизма и модернизма. Под руководством главного дирижера театра Владимира Ткаченко оркестр, мужской хор и солисты оперы исполнят сочинения Брамса, Штрауса, Малера и Берга», — сообщили URA.RU в театре. В концерте примут участие Зарина Абаева, Наталья Буклага, Наталия Ляскова, Надежда Павлова, а также оркестр под управлением главного дирижера Владимира Ткаченко и мужской хор театра. Начнется концерт в 19:00. Трансляция пройдет на официальной странице театра соцсети «ВКонтакте», сайте permopera.ru и YouTube-канале театра. Попасть на живое выступление в сам театр есть шанс еще у двух человек. Остальные билеты распроданы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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