В ХМАО продается кафе скандального ресторатора, который закрыл свои заведения

В Нижневартовске выставили на продажу кафе, которое принадлежит ресторатору из Сургута Алексею Гулякину. Сам владелец заведения попал в скандал с розыгрышем призов. Заведение продают в связи с закрытием точек общепита в ХМАО.
«Профессиональная кухня с полным циклом производства. Кондиционеры, два телевизора, музыкальная система. Новому владельцу достанется все», — говорится в объявлении, опубликованном на сервисе «Авито».
Ресторатор закрыл свои заведения в Сургуте и Нижневартовске, потому что намерен переключиться на экспресс-доставку. Позже он все же решил оставить пару рабочих точек в Сургуте.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу итальянское кафе «Джусто Густо». Однако вскоре предприниматели нашли способ не закрывать заведение и решили переехать в другое место.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.