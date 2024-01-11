В ХМАО продается кафе скандального ресторатора, который закрыл свои заведения

Ресторатор из Сургута Гулякин продает свое кафе в Нижневартовске

12 января 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске продается кафе ресторатора из Сургута, который закрыл свои заведения в ХМАО Фото: Размик Закарян © URA.RU (фото из архива) В Нижневартовске выставили на продажу кафе, которое принадлежит ресторатору из Сургута Алексею Гулякину. Сам владелец заведения попал в скандал с розыгрышем призов. Заведение продают в связи с закрытием точек общепита в ХМАО. «Профессиональная кухня с полным циклом производства. Кондиционеры, два телевизора, музыкальная система. Новому владельцу достанется все», — говорится в объявлении, опубликованном на сервисе «Авито».



Ресторатор закрыл свои заведения в Сургуте и Нижневартовске, потому что намерен переключиться на экспресс-доставку. Позже он все же решил оставить пару рабочих точек в Сургуте.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу итальянское кафе «Джусто Густо». Однако вскоре предприниматели нашли способ не закрывать заведение и решили переехать в другое место.

В Нижневартовске выставили на продажу кафе, которое принадлежит ресторатору из Сургута Алексею Гулякину. Сам владелец заведения попал в скандал с розыгрышем призов. Заведение продают в связи с закрытием точек общепита в ХМАО. «Профессиональная кухня с полным циклом производства. Кондиционеры, два телевизора, музыкальная система. Новому владельцу достанется все», — говорится в объявлении, опубликованном на сервисе «Авито». Ресторатор закрыл свои заведения в Сургуте и Нижневартовске, потому что намерен переключиться на экспресс-доставку. Позже он все же решил оставить пару рабочих точек в Сургуте. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу итальянское кафе «Джусто Густо». Однако вскоре предприниматели нашли способ не закрывать заведение и решили переехать в другое место.