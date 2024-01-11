11 января 2024

В ХМАО продается кафе скандального ресторатора, который закрыл свои заведения

Ресторатор из Сургута Гулякин продает свое кафе в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Летняя веранда ресторана MIO. Екатеринбург, кафе, столики, mio летник, летнаяя веранда
В Нижневартовске продается кафе ресторатора из Сургута, который закрыл свои заведения в ХМАО Фото:

В Нижневартовске выставили на продажу кафе, которое принадлежит ресторатору из Сургута Алексею Гулякину. Сам владелец заведения попал в скандал с розыгрышем призов. Заведение продают в связи с закрытием точек общепита в ХМАО.

«Профессиональная кухня с полным циклом производства. Кондиционеры, два телевизора, музыкальная система. Новому владельцу достанется все», — говорится в объявлении, опубликованном на сервисе «Авито».

Ресторатор закрыл свои заведения в Сургуте и Нижневартовске, потому что намерен переключиться на экспресс-доставку. Позже он все же решил оставить пару рабочих точек в Сургуте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу итальянское кафе «Джусто Густо». Однако вскоре предприниматели нашли способ не закрывать заведение и решили переехать в другое место.

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В Нижневартовске выставили на продажу кафе, которое принадлежит ресторатору из Сургута Алексею Гулякину. Сам владелец заведения попал в скандал с розыгрышем призов. Заведение продают в связи с закрытием точек общепита в ХМАО. «Профессиональная кухня с полным циклом производства. Кондиционеры, два телевизора, музыкальная система. Новому владельцу достанется все», — говорится в объявлении, опубликованном на сервисе «Авито». Ресторатор закрыл свои заведения в Сургуте и Нижневартовске, потому что намерен переключиться на экспресс-доставку. Позже он все же решил оставить пару рабочих точек в Сургуте. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выставили на продажу итальянское кафе «Джусто Густо». Однако вскоре предприниматели нашли способ не закрывать заведение и решили переехать в другое место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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