11 января 2024

В Пермском крае банкротят УК, из-за которой квартиру затопило фекалиями

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Исковое заявление о признании должника банкротом поступило в суд Фото:

В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом управляющую компанию «Комфорт-Околица», из-за которой в июле 2022 года квартиру в Березниках затопило канализационными стоками. Истцом выступает ООО «Аварийно-диспетчерская служба». Сумма претензий составляет более 800 тысяч рублей.

«Истец — ООО „Аварийно-диспетчерская служба“. Заявление о признании банкротом должника ООО „Комфорт-Околица“. Сумма исковых требований — 878 тысяч рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда.

По данным СБИС, ООО «Комфорт-Околица» занимается управлением имущества за вознаграждение или на договорной основе. В 2022 году управляющая компания получила убыток на сумму 4,4 млн рублей. В 2023 году с УК через суд взыскали более 90 тысяч рублей компенсации материального ущерба, причиненного жильцам одной из квартир в Березниках. Ее затопило канализационными стоками. Суд пришел к выводу, что это случилось по вине управляющей компании, не следившей должным образом за коммуникациями.

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В Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление с требованием признать банкротом управляющую компанию «Комфорт-Околица», из-за которой в июле 2022 года квартиру в Березниках затопило канализационными стоками. Истцом выступает ООО «Аварийно-диспетчерская служба». Сумма претензий составляет более 800 тысяч рублей. «Истец — ООО „Аварийно-диспетчерская служба“. Заявление о признании банкротом должника ООО „Комфорт-Околица“. Сумма исковых требований — 878 тысяч рублей», — сообщается в картотеке арбитражного суда. По данным СБИС, ООО «Комфорт-Околица» занимается управлением имущества за вознаграждение или на договорной основе. В 2022 году управляющая компания получила убыток на сумму 4,4 млн рублей. В 2023 году с УК через суд взыскали более 90 тысяч рублей компенсации материального ущерба, причиненного жильцам одной из квартир в Березниках. Ее затопило канализационными стоками. Суд пришел к выводу, что это случилось по вине управляющей компании, не следившей должным образом за коммуникациями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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