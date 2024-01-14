После коррупционного скандала в свердловском минтрансе начнется проверка

Минфин проверит управление автомобильных дорог Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство финансов Свердловской области начнет серию проверок, запланированных на 2024 год, с управления автомобильных дорог — подведа министерства транспорта, где ранее по коррупционному делу задержали главу Вячеслава Данилова. Проверка стартует уже в январе, следует из документа, опубликованного на сайте областного минфина.

Цель проверки обозначена как «предупреждение и выявление нарушений в сфере закупок». Данилова задержали в сентябре 2023-го, он тут же был снят с поста. По версии следствия, он якобы взял деньги от компании «Мелиострой» за содействие в получении многомиллионного госконтракта. Сейчас Данилов находится в СИЗО, вину он не признает, зато, по слухам, активно дает показания силовикам.

В департаменте информационной политики Свердловской области акцентируют — план годовой, и управление автомобильных дорог было в списке еще до скандала. «Министерство финансов Свердловской области осуществляет контроль в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ […] и федеральными правилами, согласно которым проверки проводятся на основании годового плана. В план 2024 года включены 38 субъектов контроля, в том числе ГКУ СО „Управление автомобильных дорог“», — прокомментировали в департаменте.

В списке также — «Свердловский областной кожно-венерологический диспансер» в Екатеринбурге, министерство природных ресурсов и экологии региона, минсоцполитики, администрации Тугулымского, Махневского и Верх-Нейвинского городских округов и другие.