В ХМАО подорожали лекарства для сердца

В Югре с начала января выросла стоимость лекарств от сердца — корвалола и валидола. Такую статистику привели эксперты Тюменьстата.
«Средняя цена 25 мл корвалола, установленная в ХМАО с 1 по 9 января 2024 года — 42,10 рублей, а средняя цена, установленная с 19 по 15 декабря 2023 года — 41,22 рублей. Стоимость 60 мг валидола повысилась в среднем с 34,33 рублей до 35,32 рублей», — сообщили аналитики.
При этом самая высокая цена на препараты зарегистрирована в Ханты-Мансийске. Самый дешевый корвалол можно приобрести в Нижневартовске, а самая низкая цена на валидол в Сургуте.
Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО пожаловались на стремительный рост цен на болеутоляющее. Стоимость анальгетиков в аптеках в среднем выросла на 10 рублей.
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