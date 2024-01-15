15 января 2024

В ХМАО подорожали лекарства для сердца

Тюменьстат: в ХМАО выросла стоимость на корвалол и валидол
© Служба новостей «URA.RU»
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Корвалол. Курган, сердце, водитель, руль, боярышник, приступ, корвалол, фанфурик
В ХМАО за две недели выросли цены на корвалол и валидол Фото:
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В Югре с начала января выросла стоимость лекарств от сердца — корвалола и валидола. Такую статистику привели эксперты Тюменьстата.

«Средняя цена 25 мл корвалола, установленная в ХМАО с 1 по 9 января 2024 года — 42,10 рублей, а средняя цена, установленная с 19 по 15 декабря 2023 года — 41,22 рублей. Стоимость 60 мг валидола повысилась в среднем с 34,33 рублей до 35,32 рублей», — сообщили аналитики.

При этом самая высокая цена на препараты зарегистрирована в Ханты-Мансийске. Самый дешевый корвалол можно приобрести в Нижневартовске, а самая низкая цена на валидол в Сургуте.

Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО пожаловались на стремительный рост цен на болеутоляющее. Стоимость анальгетиков в аптеках в среднем выросла на 10 рублей.

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В Югре с начала января выросла стоимость лекарств от сердца — корвалола и валидола. Такую статистику привели эксперты Тюменьстата. «Средняя цена 25 мл корвалола, установленная в ХМАО с 1 по 9 января 2024 года — 42,10 рублей, а средняя цена, установленная с 19 по 15 декабря 2023 года — 41,22 рублей. Стоимость 60 мг валидола повысилась в среднем с 34,33 рублей до 35,32 рублей», — сообщили аналитики. При этом самая высокая цена на препараты зарегистрирована в Ханты-Мансийске. Самый дешевый корвалол можно приобрести в Нижневартовске, а самая низкая цена на валидол в Сургуте. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО пожаловались на стремительный рост цен на болеутоляющее. Стоимость анальгетиков в аптеках в среднем выросла на 10 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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