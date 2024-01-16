ТПП Нижневартовска грозит исключение из членов ТПП РФ

Депутат гордумы Нижневартовска Сергей Землянкин Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Исполняющий обязанности президента Торгово-промышленной палаты Нижневартовска депутат Сергей Землянкин вышел на открытый конфликт с ТПП РФ. Инсайдер в местном политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что Землянкин отказался устранять нарушения, которые возникли после смены президента ТПП Нижневартовска, и федеральное руководство потребовало лишить городскую палату членства.

«Депутат Землянкин из ХМАО вышел на открытый конфликт с ТПП РФ. Получив в прошлом созыве думы оплачиваемый пост вице-спикера, он оставил кресло президента торгово-промышленной палаты Нижневартовска своему протеже — еще одному депутату гордумы Анатолию Лисину. Однако после выборов 2021 года Землянкин потерял должность в думе, а с ней и влияние, которое попытался вернуть, пролоббировав отставку Лисина. Москва усмотрела в этом нарушения процедуры избрания президента ТПП, и потребовала устранить их. Не дождавшись результата, столичное руководство в ультимативной форме отправило в Нижневартовск письмо об исключении местной палаты из списка членов ТПП. Объединение лишится права использовать это наименование с 18 января, и теперь руководству придется либо провести реорганизацию, либо ликвидировать городскую палату», — сообщает инсайдер.

В распоряжении агентства есть копия письма, подписанная вице-президентом ТПП РФ Максимом Фатеевым. В нем указано, что ТПП Нижневартовска будет исключена из членов ТПП РФ с 18 января 2024 года. «В случае исключения палата утрачивает право осуществлять деятельность в качестве торгово-промышленной, теряет право указывать это словосочетание и слова „торговая палата“ и „промышленная палата“ в качестве наименования, а также в трехмесячный срок должна быть реорганизована либо ликвидирована», — сообщается в документе.

Депутат Землянкин не ответил на звонки журналиста агентства. В ТПП России пообещали прокомментировать ситуацию позже.