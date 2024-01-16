16 января 2024

Более трети челябинцев не знают порядок расчета пенсий

Челябинцы до 34 лет признавались в незнании базовых принципов расчета пенсий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , пенсия, страховое свидетельство, пенсионное страхование
В неосведомленности относительно расчета пенсий призналось 36% мужчин и 26% женщин Фото:

Более трети челябинцев в возрасте 57 лет и моложе рассказали, что не знают, как формируется и рассчитывается пенсия. При этом 36% затруднились с оценкой пенсионной системы, а мужчины признавались в неосведомленности чаще женщин, сообщили на сервисе Superjob.

«Более трети челябинцев 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 36% затруднились с оценкой пенсионной системы. Пенсионную формулу считают справедливой только 7% горожан, при этом 25% назвали ее некорректной», — сообщается на сервисе.

В неосведомленности относительно расчета пенсий призналось 38% мужчин и 26% женщин. Причем 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы.

Чаще всего же в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались горожане до 34 лет. Челябинцы объясняли неосведомленность тем, что им еще слишком далеко до пенсии, и все расчеты могут еще несколько раз измениться.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более трети челябинцев в возрасте 57 лет и моложе рассказали, что не знают, как формируется и рассчитывается пенсия. При этом 36% затруднились с оценкой пенсионной системы, а мужчины признавались в неосведомленности чаще женщин, сообщили на сервисе Superjob. «Более трети челябинцев 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 36% затруднились с оценкой пенсионной системы. Пенсионную формулу считают справедливой только 7% горожан, при этом 25% назвали ее некорректной», — сообщается на сервисе. В неосведомленности относительно расчета пенсий призналось 38% мужчин и 26% женщин. Причем 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы. Чаще всего же в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались горожане до 34 лет. Челябинцы объясняли неосведомленность тем, что им еще слишком далеко до пенсии, и все расчеты могут еще несколько раз измениться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...