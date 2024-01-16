Более трети челябинцев не знают порядок расчета пенсий

Челябинцы до 34 лет признавались в незнании базовых принципов расчета пенсий

17 января 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

В неосведомленности относительно расчета пенсий призналось 36% мужчин и 26% женщин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Более трети челябинцев в возрасте 57 лет и моложе рассказали, что не знают, как формируется и рассчитывается пенсия. При этом 36% затруднились с оценкой пенсионной системы, а мужчины признавались в неосведомленности чаще женщин, сообщили на сервисе Superjob. «Более трети челябинцев 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 36% затруднились с оценкой пенсионной системы. Пенсионную формулу считают справедливой только 7% горожан, при этом 25% назвали ее некорректной», — сообщается на сервисе. В неосведомленности относительно расчета пенсий призналось 38% мужчин и 26% женщин. Причем 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы. Чаще всего же в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались горожане до 34 лет. Челябинцы объясняли неосведомленность тем, что им еще слишком далеко до пенсии, и все расчеты могут еще несколько раз измениться.

Более трети челябинцев в возрасте 57 лет и моложе рассказали, что не знают, как формируется и рассчитывается пенсия. При этом 36% затруднились с оценкой пенсионной системы, а мужчины признавались в неосведомленности чаще женщин, сообщили на сервисе Superjob. «Более трети челябинцев 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 36% затруднились с оценкой пенсионной системы. Пенсионную формулу считают справедливой только 7% горожан, при этом 25% назвали ее некорректной», — сообщается на сервисе. В неосведомленности относительно расчета пенсий призналось 38% мужчин и 26% женщин. Причем 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы. Чаще всего же в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались горожане до 34 лет. Челябинцы объясняли неосведомленность тем, что им еще слишком далеко до пенсии, и все расчеты могут еще несколько раз измениться.