Более трети челябинцев не знают порядок расчета пенсий

Более трети челябинцев в возрасте 57 лет и моложе рассказали, что не знают, как формируется и рассчитывается пенсия. При этом 36% затруднились с оценкой пенсионной системы, а мужчины признавались в неосведомленности чаще женщин, сообщили на сервисе Superjob.
«Более трети челябинцев 1967 года рождения и моложе признался, что не знает, как формируется и рассчитывается пенсия. 36% затруднились с оценкой пенсионной системы. Пенсионную формулу считают справедливой только 7% горожан, при этом 25% назвали ее некорректной», — сообщается на сервисе.
В неосведомленности относительно расчета пенсий призналось 38% мужчин и 26% женщин. Причем 4 из 10 представительниц слабого пола затрудняются оценить справедливость пенсионной формулы.
Чаще всего же в незнании базовых принципов расчета пенсии признавались горожане до 34 лет. Челябинцы объясняли неосведомленность тем, что им еще слишком далеко до пенсии, и все расчеты могут еще несколько раз измениться.
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