Свердловчанка с сыном-инвалидом живет в аварийном доме, который заполонили мошки. Фото, видео

18 января 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Мальчика с ДЦП, который живет в разваливающемся доме, кусают мошки Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Ревды (Свердловская область) Лариса Аплаева, воспитывающая 12-летнего с тяжелой формой ДЦП, вынуждена проживать в доме, который признали аварийным еще в 2020 году. С тех пор в многоквартирном доме на улице Садовой, 3, постоянно прорывают трубы. Но самой большой проблемой для их семьи и соседей стали мошки, который заполонили жилища горожан. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Аплаева заявила о том, что обращения в различные инстанции не увенчались успехом. «Наша ситуация уже не решается несколько лет — с 2020 года. Я получила квартиру, будучи сиротой, в 2015 году. Первое время недочеты можно было отремонтировать, но последние два года жизнь превратилась в настоящий ад. То мошки, которые кусают до крови меня, то моего сына Леву. Между прочим, сын имеет паллиативный статус. У сына ДЦП в форме спастического тетрапареза», — посетовала Аплаева. По словам Ларисы, в доме опасно жить. «Люди слышат, как по стенам трещины расходятся, все рассыпается, прорывы труб, черная плесень. Соцзащита и коммунальные службы не реагируют. Были какие-то проверки. Как поняла, признали, что жить опасно. На этом все. Если честно, то очень страшно жить в доме, который вот-вот развалиться. Вот так и живем: то отопления нет, то горячей воды нет, то без света сидим. Стены трещат, линолеум скукоживается, так как на голые плиты положили и не закрепили», — отметила свердловчанка. Редакция URA.RU направили запрос в администрацию Ревды. На момент публикации новости ответ не поступил. Фото: Лариса Аплаева Фото: Лариса Аплаева Фото: Лариса Аплаева Фото: Лариса Аплаева Фото: Лариса Аплаева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Ревды (Свердловская область) Лариса Аплаева, воспитывающая 12-летнего с тяжелой формой ДЦП, вынуждена проживать в доме, который признали аварийным еще в 2020 году. С тех пор в многоквартирном доме на улице Садовой, 3, постоянно прорывают трубы. Но самой большой проблемой для их семьи и соседей стали мошки, который заполонили жилища горожан. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Аплаева заявила о том, что обращения в различные инстанции не увенчались успехом. «Наша ситуация уже не решается несколько лет — с 2020 года. Я получила квартиру, будучи сиротой, в 2015 году. Первое время недочеты можно было отремонтировать, но последние два года жизнь превратилась в настоящий ад. То мошки, которые кусают до крови меня, то моего сына Леву. Между прочим, сын имеет паллиативный статус. У сына ДЦП в форме спастического тетрапареза», — посетовала Аплаева. По словам Ларисы, в доме опасно жить. «Люди слышат, как по стенам трещины расходятся, все рассыпается, прорывы труб, черная плесень. Соцзащита и коммунальные службы не реагируют. Были какие-то проверки. Как поняла, признали, что жить опасно. На этом все. Если честно, то очень страшно жить в доме, который вот-вот развалиться. Вот так и живем: то отопления нет, то горячей воды нет, то без света сидим. Стены трещат, линолеум скукоживается, так как на голые плиты положили и не закрепили», — отметила свердловчанка. Редакция URA.RU направили запрос в администрацию Ревды. На момент публикации новости ответ не поступил.