Названа стоимость аренды дома у озера под зимнюю рыбалку в Челябинской области

Арендовать дом у озера для рыбалки челябинцы могут за 6-13 тысяч рублей

18 января 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Челябинцы для рыбалки чаще всего выбирают Шершневское водохранилище Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске в январе 2024 года арендовать коттедж у Шершневского водохранилища, которое обычно выбирают для зимней рыбалки, в среднем можно за шесть тысяч рублей в сутки. Снять частный дом под Челябинском в районе озер Большой Еланчик и Большой Кисегач возможно за пять, а у озера Увильды и Аргазинского водохранилища за 13 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Авито Недвижимости. «В Авито Недвижимости изучили, как обстоят дела с предложением и ценами на краткосрочную аренду домов и коттеджей для зимнего отдыха в столице Южного Урала и области. Арендовать частный дом в черте города в среднем можно за шесть тысяч рублей в сутки, в районе озер Большой Еланчик и Большой Кисегач снять частный дом на сутки можно за пять тысяч, а у озера Увильды и Аргазинского водохранилища за 13 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске для зимней рыбалки обычно выбирают Шершневское водохранилище, где ловят окуня, ерша, щуку и судака, и озеро Смолино. В озере также водятся карп, линь и карась. Снять дом на сутки в среднем можно за шесть тысяч рублей, а коттедж — за десять тысяч рублей. Под Челябинском любители зимней рыбалки отправляются к озеру Увильды и Аргазинскому водохранилищу в Аргаяшском районе. В первом зимой ловят преимущественно сига и рипуса из семейства лососевых, во втором — окуня, щуку и судака. До обеих локаций дорога из центра города займет около полутора часов на автомобиле. В районе озера Увильды в аренду можно снять свыше 60 объектов загородной недвижимости. Их средняя стоимость в сутки составляет свыше девяти тысяч рублей. Домов и коттеджей представлено несколько десятков, а средняя стоимость за ночь в них составляет около 13 тысяч рублей, но можно найти объекты от трех тысяч рублей в сутки. У Аргазинского водохранилища вариантов размещения лишь несколько — скорее всего, до нужного места придется добираться на автомобиле. Снять коттеджи недалеко от озера Большой Еланчик и Большой Кисегач в Чебаркульском районе можно в среднем за шесть тысяч рублей в сутки. Дома стоят чуть дешевле — пять тысяч рублей за ночь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в январе 2024 года арендовать коттедж у Шершневского водохранилища, которое обычно выбирают для зимней рыбалки, в среднем можно за шесть тысяч рублей в сутки. Снять частный дом под Челябинском в районе озер Большой Еланчик и Большой Кисегач возможно за пять, а у озера Увильды и Аргазинского водохранилища за 13 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Авито Недвижимости. «В Авито Недвижимости изучили, как обстоят дела с предложением и ценами на краткосрочную аренду домов и коттеджей для зимнего отдыха в столице Южного Урала и области. Арендовать частный дом в черте города в среднем можно за шесть тысяч рублей в сутки, в районе озер Большой Еланчик и Большой Кисегач снять частный дом на сутки можно за пять тысяч, а у озера Увильды и Аргазинского водохранилища за 13 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске для зимней рыбалки обычно выбирают Шершневское водохранилище, где ловят окуня, ерша, щуку и судака, и озеро Смолино. В озере также водятся карп, линь и карась. Снять дом на сутки в среднем можно за шесть тысяч рублей, а коттедж — за десять тысяч рублей. Под Челябинском любители зимней рыбалки отправляются к озеру Увильды и Аргазинскому водохранилищу в Аргаяшском районе. В первом зимой ловят преимущественно сига и рипуса из семейства лососевых, во втором — окуня, щуку и судака. До обеих локаций дорога из центра города займет около полутора часов на автомобиле. В районе озера Увильды в аренду можно снять свыше 60 объектов загородной недвижимости. Их средняя стоимость в сутки составляет свыше девяти тысяч рублей. Домов и коттеджей представлено несколько десятков, а средняя стоимость за ночь в них составляет около 13 тысяч рублей, но можно найти объекты от трех тысяч рублей в сутки. У Аргазинского водохранилища вариантов размещения лишь несколько — скорее всего, до нужного места придется добираться на автомобиле. Снять коттеджи недалеко от озера Большой Еланчик и Большой Кисегач в Чебаркульском районе можно в среднем за шесть тысяч рублей в сутки. Дома стоят чуть дешевле — пять тысяч рублей за ночь.