Пермский завод «ЕвроХим» тестирует электромобиль для поездок по шахте

18 января 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Испытания в шахте проводились в течение полутора месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае на объекте Усольского калийного комбината компании «ЕвроХим» проводятся испытания электромобиля. Он предназначен для оперативных перевозок горняков по шахте и позволяет сокращать время перемещения рабочих между производственными объектами. «Машина с электродвигателем „Курьер-Э“ успешно прошла испытания и показала, что она может быть использована в шахте. Электромобиль адаптирован для работы в условиях калийных рудников. Оснащен аккумулятором, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Благодаря компактности подходит для использования в условиях ограниченного пространства шахты», — сообщается в группе «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» в соцсети «ВКонтакте». Электромобиль в шахте комбината испытывают впервые. Данная машина уже прошла под землей более 200 километров в течение полутора месяцев. Протестировать горняки также планируют и модель электромобиля другого производителя. ООО «ЕвроХим-УКК» является дочерней компанией АО «МХК «ЕвроХим» — одного из ведущих российских производителей минеральных удобрений. С 2008 году «ЕвроХим-УКК» реализует в Пермском крае инвестпроект по разработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей — одного из крупнейших в мире.

В Пермском крае на объекте Усольского калийного комбината компании «ЕвроХим» проводятся испытания электромобиля. Он предназначен для оперативных перевозок горняков по шахте и позволяет сокращать время перемещения рабочих между производственными объектами. «Машина с электродвигателем „Курьер-Э“ успешно прошла испытания и показала, что она может быть использована в шахте. Электромобиль адаптирован для работы в условиях калийных рудников. Оснащен аккумулятором, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Благодаря компактности подходит для использования в условиях ограниченного пространства шахты», — сообщается в группе «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» в соцсети «ВКонтакте». Электромобиль в шахте комбината испытывают впервые. Данная машина уже прошла под землей более 200 километров в течение полутора месяцев. Протестировать горняки также планируют и модель электромобиля другого производителя. ООО «ЕвроХим-УКК» является дочерней компанией АО «МХК «ЕвроХим» — одного из ведущих российских производителей минеральных удобрений. С 2008 году «ЕвроХим-УКК» реализует в Пермском крае инвестпроект по разработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей — одного из крупнейших в мире.