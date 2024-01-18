Силовики Беларуси задержали агентов СБУ, которые доставляли оружие через границу

19 января 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Агент СБУ провозил оружие через белорусско-украинскую границу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Агентов спецслужб Украины, перевозивших в Беларусь оружие для создания схронов, задержали и поместили в СИЗО. Об этом рассказал в эфире белорусского телеканала замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек. «Установлено, что украинцы <…> были завербованы спецслужбами <…>, прошли подготовку в специальных учебных центрах <…> и доставляли в нашу страну огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные [БПЛА], привлекали к сотрудничеству белорусских граждан, которые по их поручению оборудовали места для хранения [оружия]», — заявил Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1». Он отметил, что в ходе расследования силовики нашли и изъяли тайники со взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием. «Получены данные об их возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающий промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов», — резюмировал Бычек. По данным погранкомитета Беларуси, Украина регулярно совершает провокации на границе, в том числе с использованием оружия. За 2022 год пограничники зафиксировали почти сотню подобных случаев. В связи с этим Минск прекратил действие соглашения о КПП.

Агентов спецслужб Украины, перевозивших в Беларусь оружие для создания схронов, задержали и поместили в СИЗО. Об этом рассказал в эфире белорусского телеканала замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек. «Установлено, что украинцы <…> были завербованы спецслужбами <…>, прошли подготовку в специальных учебных центрах <…> и доставляли в нашу страну огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные [БПЛА], привлекали к сотрудничеству белорусских граждан, которые по их поручению оборудовали места для хранения [оружия]», — заявил Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1». Он отметил, что в ходе расследования силовики нашли и изъяли тайники со взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием. «Получены данные об их возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающий промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов», — резюмировал Бычек. По данным погранкомитета Беларуси, Украина регулярно совершает провокации на границе, в том числе с использованием оружия. За 2022 год пограничники зафиксировали почти сотню подобных случаев. В связи с этим Минск прекратил действие соглашения о КПП.