18 января 2024

Силовики Беларуси задержали агентов СБУ, которые доставляли оружие через границу

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, гранатомет, схрон, арсенал, автоматы, тайник, боевое оружие
Агент СБУ провозил оружие через белорусско-украинскую границу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Агентов спецслужб Украины, перевозивших в Беларусь оружие для создания схронов, задержали и поместили в СИЗО. Об этом рассказал в эфире белорусского телеканала замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Установлено, что украинцы <…> были завербованы спецслужбами <…>, прошли подготовку в специальных учебных центрах <…> и доставляли в нашу страну огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные [БПЛА], привлекали к сотрудничеству белорусских граждан, которые по их поручению оборудовали места для хранения [оружия]», — заявил Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что в ходе расследования силовики нашли и изъяли тайники со взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием. «Получены данные об их возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающий промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов», — резюмировал Бычек.

По данным погранкомитета Беларуси, Украина регулярно совершает провокации на границе, в том числе с использованием оружия. За 2022 год пограничники зафиксировали почти сотню подобных случаев. В связи с этим Минск прекратил действие соглашения о КПП.

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Агентов спецслужб Украины, перевозивших в Беларусь оружие для создания схронов, задержали и поместили в СИЗО. Об этом рассказал в эфире белорусского телеканала замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек. «Установлено, что украинцы <…> были завербованы спецслужбами <…>, прошли подготовку в специальных учебных центрах <…> и доставляли в нашу страну огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные [БПЛА], привлекали к сотрудничеству белорусских граждан, которые по их поручению оборудовали места для хранения [оружия]», — заявил Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1». Он отметил, что в ходе расследования силовики нашли и изъяли тайники со взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием. «Получены данные об их возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающий промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов», — резюмировал Бычек. По данным погранкомитета Беларуси, Украина регулярно совершает провокации на границе, в том числе с использованием оружия. За 2022 год пограничники зафиксировали почти сотню подобных случаев. В связи с этим Минск прекратил действие соглашения о КПП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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