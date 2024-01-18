В Тюменской области ожидается рост цен на дачи

В Тюмени рост на загородную недвижимость связан с сокращением свободной земли Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Тюмени в этом году ожидается увеличение стоимости загородной недвижимости. Это касается как земельных участков, так и дач. Об этом сообщила руководитель департамента загородной недвижимости «Сова Недвижимость» Ирина Дудко.

«Следующий год достаточно предсказуем в ценообразовании загородной недвижимости. Мы уже сейчас видим, в какую сторону ведет политика банковского сектора. Безусловно, это отразится на стоимости первичной недвижимости, то есть на готовом и строящемся жилье», — сказала эксперт «РБК Тюмень». Она отметила, что на загородном рынке недвижимости прогнозируется рост цен.

По ее словам, увеличение стоимости загородной недвижимости обусловлено тем, что земли остается все меньше. В 2023 году покупатели часто выбирали участки с ветхими строениями, сносили постройки и возводили новый дом. По данным компании «Третий Рим», цены на такую недвижимость по России за прошлый год выросли на 10-15%. Это связано с ростом спроса на загородный отдых, а также с повышением стоимости строительных материалов и рабочей силы.

Еще одна причина роста цен на загородную недвижимость — решение банка ДОМ.РФ подключить индивидуальное жилищное строительство к счетам эскроу. Представители сообщества риэлторов Тюменской области отметили, что рост цен начнется постепенно, как только подрядчики поймут, как сильно эскроу меняют процедуру получения денег от заказчика. Чтобы покрыть все риски, подрядчик будет вынужден увеличивать цену. Итого в ближайший период рост составит минимум 12-15%.