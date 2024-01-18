Челябинские дети-инвалиды получили возможность купаться с дельфинами в Анапе

19 января 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

По сертификату, выдаваемому в Челябинске, дети-инвалиды проходят дельфинотерапию в Анапе Фото: Размик Закарян © URA.RU Дети-инвалиды получают дельфинотерапию в Анапском дельфинарии по сертификату, выданному в Челябинской области. Об этом 19 января сообщил председатель комитета по соцполитике заксобрания региона Сергей Буяков. «На первом в этом году заседании комитета ЗСО по социальной политике рассмотрен вопрос о сертификатах на услуги по реабилитации и оздоровлению, предоставляемых родителям детей-инвалидов. Сертификат можно разделять и использовать для получения услуг в нескольких учреждениях. Из новшеств — это, например, дельфинотерапия в Анапском дельфинарии. Он принимает сертификаты, выдаваемые на территории Челябинской области», — сообщил Буяков. До 2023 года номинал этого сертификата составлял 28 тысяч рублей. По инициативе губернатора Челябинской области принят закон, увеличивающий номинал сертификата до 100 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет уже 104 тысячи рублей. Эта мера поддержки нашла отклик у родителей: за 2023 год ей воспользовалось в два раза больше человек, чем в совокупности за 2022 и 2021 годы. Кроме того, на заседании комитета по соцполитике депутаты заксобрания рассмотрели вопрос, связанный с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Около 860 детей в 2023 году получили жилье или сертификаты на приобретение жилых помещений. На 2024 год предусмотрено увеличение бюджетных средств, направленных на решение этого вопроса. К 2030 году все дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, должны быть обеспечены жильем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дети-инвалиды получают дельфинотерапию в Анапском дельфинарии по сертификату, выданному в Челябинской области. Об этом 19 января сообщил председатель комитета по соцполитике заксобрания региона Сергей Буяков. «На первом в этом году заседании комитета ЗСО по социальной политике рассмотрен вопрос о сертификатах на услуги по реабилитации и оздоровлению, предоставляемых родителям детей-инвалидов. Сертификат можно разделять и использовать для получения услуг в нескольких учреждениях. Из новшеств — это, например, дельфинотерапия в Анапском дельфинарии. Он принимает сертификаты, выдаваемые на территории Челябинской области», — сообщил Буяков. До 2023 года номинал этого сертификата составлял 28 тысяч рублей. По инициативе губернатора Челябинской области принят закон, увеличивающий номинал сертификата до 100 тысяч рублей. Сейчас эта сумма составляет уже 104 тысячи рублей. Эта мера поддержки нашла отклик у родителей: за 2023 год ей воспользовалось в два раза больше человек, чем в совокупности за 2022 и 2021 годы. Кроме того, на заседании комитета по соцполитике депутаты заксобрания рассмотрели вопрос, связанный с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Около 860 детей в 2023 году получили жилье или сертификаты на приобретение жилых помещений. На 2024 год предусмотрено увеличение бюджетных средств, направленных на решение этого вопроса. К 2030 году все дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, должны быть обеспечены жильем.