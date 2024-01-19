Челябинский фонд капремонта выиграл суд у фирмы, из-за которой к ним нагрянули силовики

Челябинский фонд капремонта отсудил у подрядчика несколько миллионов рублей

Арбитражный суд полностью удовлетворил исковые требования фонда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фонд капитального ремонта Челябинской области отсудил у подрядчика в лице ПСК «Алмаз» свыше 2 млн рублей в качестве возмещения убытков при ремонте жилых домов в Верхнем Уфалее. Решение появилось в базе данных арбитражного суда области. Именно из-за этого подрядчика в октябре прошлого года силовики нагрянули в офис фонда.

«Исковые требования полностью удовлетворить. Взыскать с ПСК „Алмаз“ 2 млн 296 тысяч рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 34, 5 тысяч рублей, и расходы по оплате судебной экспертизы в размере 83 тысяч рублей», — говорится в резолютивной части решения.

При этом изначальная сумма требований фонда была в разы больше — 3 млн 202 тысячи рублей. В самом фонде URA.RU объяснили, что изначально заявленная сумма была уменьшена на основании судебной экспертизы, которой было установлено, что на сегодняшний день сумма возмещения убытков, которую необходимо потратить на устранение дефектов по указанным адресам, составляет почти 2,3 млн рублей.

Согласно сервису СБИС, фонд судился с ПСК «Алмаз» с ноября 2022 года. Поводом стали недоработки подрядной организации при ремонте домов в Верхнем Уфалее. URA.RU пыталось связаться с ПСК «Алмаз». В открытом доступе контактов фирмы найти не удалось. Агентство готово предоставить точку зрения компании.

Оперативно-следственные мероприятия прошли в офисе фонда в октябре 2023 года. Силовики работали по ранее возбужденному делу по факту мошенничества со стороны ПСК «Алмаз». Инициатором возбуждения дела стал фонд, чье руководство передало правоохранительным органам всю информацию о подрядчике.