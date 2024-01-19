Осужденного активиста из Башкирии Алсынова* увезли в СИЗО Магнитогорска

Осужденный на четыре года за разжигание межнациональной розни активиста из Башкортостана Фаиль Алсынов* будет ожидать вступление приговора в законную силу в СИЗО Магнитогорска (Челябинская область). Адвокат активиста пока не может объяснить причину такого решения.
«Да, он находится здесь [в Магнитогорске] в СИЗО. Я его только вчера нашел. Искал везде: и в Орске, и в Оренбурге был», — сообщил изданию «Верстов.Инфо» адвокат активиста.
По словам защитника, в настоящее время пока нет понимания, зачем понадобилось отправлять его клиента в другой регион. Вскоре ему должны выдать документы, из которых можно будет понять причину такого решения.
Алсынов попал под следствие после, прошедших акций, организованных в знак протеста уничтожения шихана Куштау и геологоразведочных работ на горном хребте Ирандык. На них Алсынов выступил с речью. В ней он в негативном ключе отозвался о жителях Кавказа и Средней Азии.
По ходу своей речи Алсынов подчеркнул, что «армяне уедут на свою родину, кара халык — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан». Эксперты перевели фразу «кара халык», как «черный люд». Однако Асланов пытался убелить суд, что под этим выражением он имел в виду «простой народ». Доводы активиста не убелили суд. Мужчину отправили в колонию на четыре года.
* Фаиль Алсынов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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