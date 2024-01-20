Сальдо рассказал о новой тактике ВСУ после таяния льда на Днепре

Сальдо: ВСУ перешли к тактике переброске десанта через Днепр с помощью лодок
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
ВСУ сосредоточились на удержании позиций в районе Крынок, заявил Владимир Сальдо Фото:
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Из-за таяния льда украинская армия перешла к тактике осуществления попыток доставки боеприпасов и переброски десанта при помощи лодок. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что украинские солдаты возобновили попытки прорваться на левый берег Херсонской области. В ответ военные части группировки «Днепр» наносили поражение украинским формированиям с использованием всего арсенала оружия. В течение последних суток ВСУ не проявляли активность на этом участке, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок, заключил Сальдо.

Известно, что ВСУ начали строительство оборонительных сооружений в Херсоне. Украинские военные переходят к стратегической обороне и укрепляет некоторые улицы вдоль береговой линии. По словам Сальдо российские войска стремятся одержать победу, несмотря на активные действия со стороны ВСУ. Сообщается, что на левом берегу Днепра сложилась неприятная ситуация для украинских солдат из-за нехватки вооружения, передает Pravda.Ru.

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Из-за таяния льда украинская армия перешла к тактике осуществления попыток доставки боеприпасов и переброски десанта при помощи лодок. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Из-за таяния льда ВСУ возобновили попытки доставки боеприпасов и переброски десанта лодками», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что украинские солдаты возобновили попытки прорваться на левый берег Херсонской области. В ответ военные части группировки «Днепр» наносили поражение украинским формированиям с использованием всего арсенала оружия. В течение последних суток ВСУ не проявляли активность на этом участке, сосредоточившись на удержании своих позиций в районе Крынок, заключил Сальдо. Известно, что ВСУ начали строительство оборонительных сооружений в Херсоне. Украинские военные переходят к стратегической обороне и укрепляет некоторые улицы вдоль береговой линии. По словам Сальдо российские войска стремятся одержать победу, несмотря на активные действия со стороны ВСУ. Сообщается, что на левом берегу Днепра сложилась неприятная ситуация для украинских солдат из-за нехватки вооружения, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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