20 января 2024

Россиянка Тимофеева уступила украинской спортсменке на Australian Open

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Игра продолжалась один час и 16 минут Фото:

Российская теннисистка Мария Тимофеева уступила украинской спортсменке Марте Костюк в четвертьфинале чемпионата Australian Open. Их состязание продолжалось один час и 16 минут.

«Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open», — передает Sport24. Спортсменка из РФ проиграла Костюк со счетом 2:6, 1:6. Теперь украинка сыграет с теннисисткой из США Кори Гауфф.

Ранее спортсменка из РФ Влада Минчина обыграла украинку Елизавету Котляр на матче Australian Open. После состязания теннисистки пожали друг другу руки, что привело к международному скандалу.

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Российская теннисистка Мария Тимофеева уступила украинской спортсменке Марте Костюк в четвертьфинале чемпионата Australian Open. Их состязание продолжалось один час и 16 минут. «Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open», — передает Sport24. Спортсменка из РФ проиграла Костюк со счетом 2:6, 1:6. Теперь украинка сыграет с теннисисткой из США Кори Гауфф. Ранее спортсменка из РФ Влада Минчина обыграла украинку Елизавету Котляр на матче Australian Open. После состязания теннисистки пожали друг другу руки, что привело к международному скандалу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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