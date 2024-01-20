Россиянка Тимофеева уступила украинской спортсменке на Australian Open

Игра продолжалась один час и 16 минут
Российская теннисистка Мария Тимофеева уступила украинской спортсменке Марте Костюк в четвертьфинале чемпионата Australian Open. Их состязание продолжалось один час и 16 минут.
«Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open», — передает
Ранее спортсменка из РФ Влада Минчина обыграла украинку Елизавету Котляр на матче Australian Open. После состязания теннисистки пожали друг другу руки, что привело к международному скандалу.
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