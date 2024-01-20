Россиянка Тимофеева уступила украинской спортсменке на Australian Open

21 января 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

Игра продолжалась один час и 16 минут Фото: MAST IRHAM/EPA/TASS Российская теннисистка Мария Тимофеева уступила украинской спортсменке Марте Костюк в четвертьфинале чемпионата Australian Open. Их состязание продолжалось один час и 16 минут. «Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open», — передает Sport24 . Спортсменка из РФ проиграла Костюк со счетом 2:6, 1:6. Теперь украинка сыграет с теннисисткой из США Кори Гауфф. Ранее спортсменка из РФ Влада Минчина обыграла украинку Елизавету Котляр на матче Australian Open. После состязания теннисистки пожали друг другу руки, что привело к международному скандалу.

Российская теннисистка Мария Тимофеева уступила украинской спортсменке Марте Костюк в четвертьфинале чемпионата Australian Open. Их состязание продолжалось один час и 16 минут. «Российская теннисистка Мария Тимофеева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open», — передает Sport24. Спортсменка из РФ проиграла Костюк со счетом 2:6, 1:6. Теперь украинка сыграет с теннисисткой из США Кори Гауфф. Ранее спортсменка из РФ Влада Минчина обыграла украинку Елизавету Котляр на матче Australian Open. После состязания теннисистки пожали друг другу руки, что привело к международному скандалу.