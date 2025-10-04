Аналитик предсказал, какая судьба уготована рублю в октябре

Финансист Шнейдерман: к середине осени рубль, вероятно, упадет
Финансист предрек падение рубля к середине осени
Курс рубля укрепился на неделе из-за пересмотра ожиданий по ключевой ставке и ослабления доллара на мировых рынках, но есть большая вероятность, что ситуация может измениться уже к середине осени — рубль упадет. Такого прогноза придерживается руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. В качестве причины он выделил снижение цен на нефть в мире, санкции и повышенный спрос на другую валюту.

«Негативными факторами для рубля до середины осени могут послужить цены на нефть и расширение санкций, а также рост спроса на валюту для импорта. При их реализации возможно возвращение в район 82-85 рублей за доллар. <...> Делать ставку на долгосрочное укрепление нацвалюты преждевременно. „, — отметил Шнейдерман в беседе с Прайм.

Шнейдерман в целом, что основные факторы поддержки курса рубля — это действия Банка России, связанные с валютными интервенциями, ожидания участников рынка относительно решения по ключевой ставке, а также слабость американской валюты. Однако несмотря на все это, курс доллара потенциально может вернуться в диапазон 82–85 рублей.

В начале сентября также фиксировалось резкое ослабление рубля. Тогда финансисты предрекали укрепление национальной валюты до 83-85 рублей за доллар. Индекс Мосбиржи также потерял 0,57%, остановившись на отметке 2632,07 пункта, сообщает Pravda.ru.

