В Перми «дочка» ОДК судится с оборонным заводом «Искра» из-за долгов

21 января 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Первое заявление о взыскании долгов было направило в Арбитражный суд Москвы летом прошлого года Фото: Владимир Жабриков Пермское НПО «Искра», специализирующееся на производстве оборонной продукции и газоперекачивающих агрегатов, судится с ООО «ОДК-Инжиниринг». На рассмотрении сейчас находятся три исковых требования о взыскании долгов на почти 900 млн рублей, указано в судебных документах. «ООО „ОДК-Инжиниринг“ направило в арбитражный суд три иска о взыскании с НПО „Искра“ почти 900 млн рублей. Первая инстанция частично удовлетворила один из них (о взыскании 612 млн рублей — прим. URA.RU)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. В 2021 году между партнерами был заключен договор. Общая сумма контракта превысила 877,7 млн рублей. Дочерняя кампания ОДК передала пермскому оборонному заводу три газотурбинные установки. Они должны были стать основой агрегатов для компрессорной станции газопровода «Сила Сибири». После отгрузки цена на изделия увеличилась на 57,5 млн рублей. Ее утвердило ПАО «Газпром». С претензиями представители НПО не согласились, объясняя, что повышение цены не согласовал один из участников проекта. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос участникам процесса. На момент публикации ответ получен не был.

Пермское НПО «Искра», специализирующееся на производстве оборонной продукции и газоперекачивающих агрегатов, судится с ООО «ОДК-Инжиниринг». На рассмотрении сейчас находятся три исковых требования о взыскании долгов на почти 900 млн рублей, указано в судебных документах. «ООО „ОДК-Инжиниринг“ направило в арбитражный суд три иска о взыскании с НПО „Искра“ почти 900 млн рублей. Первая инстанция частично удовлетворила один из них (о взыскании 612 млн рублей — прим. URA.RU)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на делопроизводство. В 2021 году между партнерами был заключен договор. Общая сумма контракта превысила 877,7 млн рублей. Дочерняя кампания ОДК передала пермскому оборонному заводу три газотурбинные установки. Они должны были стать основой агрегатов для компрессорной станции газопровода «Сила Сибири». После отгрузки цена на изделия увеличилась на 57,5 млн рублей. Ее утвердило ПАО «Газпром». С претензиями представители НПО не согласились, объясняя, что повышение цены не согласовал один из участников проекта. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос участникам процесса. На момент публикации ответ получен не был.