Минфин хочет упростить выделение денег из ФНБ на авиастроение

22 января 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

ФНБ профинансирует авиастроение без оценки окупаемости проекта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство финансов РФ собирается разрешить госкорпорации «Ростех» не проходить обязательную оценку окупаемости проекта на получение финансов из фонда национального благосостояния (ФНБ). Это следует из проекта постановления правительства. «Минфин предлагает разрешить госкорпорации „Ростех“ не проходить обязательную оценку целесообразности финансирования при получении денег из ФНБ», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Денежные средства пойдут на программу производства российских самолетов. Ранее помощник президента России Максим Орешкин признался, что испытывает гордость за российское авиастроение. По его словам, совсем скоро авиастроительный завод в Иркутске выйдет на целевой показатель 36 произведенных воздушных суден МС-21 за год, передает RT.

Министерство финансов РФ собирается разрешить госкорпорации «Ростех» не проходить обязательную оценку окупаемости проекта на получение финансов из фонда национального благосостояния (ФНБ). Это следует из проекта постановления правительства. «Минфин предлагает разрешить госкорпорации „Ростех“ не проходить обязательную оценку целесообразности финансирования при получении денег из ФНБ», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Денежные средства пойдут на программу производства российских самолетов. Ранее помощник президента России Максим Орешкин признался, что испытывает гордость за российское авиастроение. По его словам, совсем скоро авиастроительный завод в Иркутске выйдет на целевой показатель 36 произведенных воздушных суден МС-21 за год, передает RT.