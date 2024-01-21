21 января 2024

Минфин хочет упростить выделение денег из ФНБ на авиастроение

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Станция испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе. Свердловская область, Арамиль, инженер, механик, наука, рабочая профессия, технологии, наука и техника, ремонт двигателя, обслуживание авиатехники, авиастроение, двигатель д-36, арамильский авиационный ремонтный завод, аарз, сотрудник завода
ФНБ профинансирует авиастроение без оценки окупаемости проекта Фото:

Министерство финансов РФ собирается разрешить госкорпорации «Ростех» не проходить обязательную оценку окупаемости проекта на получение финансов из фонда национального благосостояния (ФНБ). Это следует из проекта постановления правительства.

«Минфин предлагает разрешить госкорпорации „Ростех“ не проходить обязательную оценку целесообразности финансирования при получении денег из ФНБ», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Денежные средства пойдут на программу производства российских самолетов.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин признался, что испытывает гордость за российское авиастроение. По его словам, совсем скоро авиастроительный завод в Иркутске выйдет на целевой показатель 36 произведенных воздушных суден МС-21 за год, передает RT.

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Министерство финансов РФ собирается разрешить госкорпорации «Ростех» не проходить обязательную оценку окупаемости проекта на получение финансов из фонда национального благосостояния (ФНБ). Это следует из проекта постановления правительства. «Минфин предлагает разрешить госкорпорации „Ростех“ не проходить обязательную оценку целесообразности финансирования при получении денег из ФНБ», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Денежные средства пойдут на программу производства российских самолетов. Ранее помощник президента России Максим Орешкин признался, что испытывает гордость за российское авиастроение. По его словам, совсем скоро авиастроительный завод в Иркутске выйдет на целевой показатель 36 произведенных воздушных суден МС-21 за год, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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