21 января 2024

Пермская бабушка-бариста сварила актеру Полицеймако кофе в эфире телеканала. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор по продукту инвестиционной платформы Bizmall Роман Павлович. Екатеринбург, стакан воды, кофе
Пермячку пригласили на съемки передачи о пользе кофе Фото:

Жительница Перми Наталья Шишкина, которая работает бариста в одной из городских кофеен, приняла участие в съемках программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». В ней она угостила американо актера Михаила Полицеймако и врача-диетолога Марину Макишу.

«До пенсии много лет работала ведущей. Давно оставила эту профессию, и мне не хватало людского общения. Так судьба распорядилась, что я стала бабушкой-баристой», — рассказала Наталья Шишкина в эфире программы.

Она отметила, что сама любит пить кофе. Для себя варит его в турке, и добавляет туда шоколад, корицу, гвоздику или мед. Для Михаила Полицеймако пермячка сварила американо, а для Марины Макиши кофе с цедрой апельсина и корицей. «Прекрасно. Аромат поднимает настроение. Это еще и ароматерапия», — отметила врач-диетолог. Макиша добавила, что добавки делают кофе полезнее. Например, Корица положительно влияет на работу мозга, имбирь имеет противовоспалительное действие, куркума улучшает состояние кожи, а цедра апельсина снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Про Наталья Шишкину известно, что она работает в пермском кафе «Чулан». Женщина стала баристой, когда ей исполнилось 62 года. До пенсии она работала туроператором, ведущей мероприятий, а в 90-е продавала одежду на рынке. У Натальи два взрослых сына, которые живут отдельно. На пенсии женщина почувствовала себя одинокой и решила найти работу в сфере, где много людей. Кофе всегда был ее любимым напитком, отметила пермячка.

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Жительница Перми Наталья Шишкина, которая работает бариста в одной из городских кофеен, приняла участие в съемках программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». В ней она угостила американо актера Михаила Полицеймако и врача-диетолога Марину Макишу. «До пенсии много лет работала ведущей. Давно оставила эту профессию, и мне не хватало людского общения. Так судьба распорядилась, что я стала бабушкой-баристой», — рассказала Наталья Шишкина в эфире программы. Она отметила, что сама любит пить кофе. Для себя варит его в турке, и добавляет туда шоколад, корицу, гвоздику или мед. Для Михаила Полицеймако пермячка сварила американо, а для Марины Макиши кофе с цедрой апельсина и корицей. «Прекрасно. Аромат поднимает настроение. Это еще и ароматерапия», — отметила врач-диетолог. Макиша добавила, что добавки делают кофе полезнее. Например, Корица положительно влияет на работу мозга, имбирь имеет противовоспалительное действие, куркума улучшает состояние кожи, а цедра апельсина снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Про Наталья Шишкину известно, что она работает в пермском кафе «Чулан». Женщина стала баристой, когда ей исполнилось 62 года. До пенсии она работала туроператором, ведущей мероприятий, а в 90-е продавала одежду на рынке. У Натальи два взрослых сына, которые живут отдельно. На пенсии женщина почувствовала себя одинокой и решила найти работу в сфере, где много людей. Кофе всегда был ее любимым напитком, отметила пермячка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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