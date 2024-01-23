В Челябинске вырастет количество платных парковок

23 января 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Под платные парковки в Челябинске предусмотрено 1590 мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске увеличится число платных парковок. Об этом заявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «В центре Челябинска запланировано около 1590 мест для размещения платных парковочных мест. Сейчас проект согласовывается», — сообщил Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ». Первые платные парковочные пространства были созданы при участии властей Челябинска в начале 2022 года в ходе транспортной реформы по созданию агломерации. Поначалу они работали в тестовом режиме. Они были размещены в центре и не затрагивали спальные кварталы.

В Челябинске увеличится число платных парковок. Об этом заявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «В центре Челябинска запланировано около 1590 мест для размещения платных парковочных мест. Сейчас проект согласовывается», — сообщил Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ». Первые платные парковочные пространства были созданы при участии властей Челябинска в начале 2022 года в ходе транспортной реформы по созданию агломерации. Поначалу они работали в тестовом режиме. Они были размещены в центре и не затрагивали спальные кварталы.