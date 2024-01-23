В Челябинске вырастет количество платных парковок

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Снегопад. Уборка города. Челябинск., парковка, зима, стоянка, машины в снегу
Под платные парковки в Челябинске предусмотрено 1590 мест Фото:

В Челябинске увеличится число платных парковок. Об этом заявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«В центре Челябинска запланировано около 1590 мест для размещения платных парковочных мест. Сейчас проект согласовывается», — сообщил Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ».

Первые платные парковочные пространства были созданы при участии властей Челябинска в начале 2022 года в ходе транспортной реформы по созданию агломерации. Поначалу они работали в тестовом режиме. Они были размещены в центре и не затрагивали спальные кварталы.

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В Челябинске увеличится число платных парковок. Об этом заявил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. «В центре Челябинска запланировано около 1590 мест для размещения платных парковочных мест. Сейчас проект согласовывается», — сообщил Ксензов в прямом эфире «ГранадыТВ». Первые платные парковочные пространства были созданы при участии властей Челябинска в начале 2022 года в ходе транспортной реформы по созданию агломерации. Поначалу они работали в тестовом режиме. Они были размещены в центре и не затрагивали спальные кварталы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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