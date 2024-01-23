В пермском крайкоме КПРФ рассказали, где взяли заявление Медведева о выходе из партии

КПРФ: Медведев написал заявление о выходе из партии осенью

23 января 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

В КПРФ рассказали откуда взялось заявление Сергея Медведева Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заявление о выходе из партии, которое послужило основанием для лишения депутата Пермской гордумы Сергея Медведева его полномочий, было написано им в прошлом году. Об этом URA.RU рассказала первый секретарь пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова. «От него документ поступил давно, просто рассмотрели недавно. Заявление поступило во фракцию официально. Точную дату не помню, но предполагаю, что еще осенью. Точно до выхода хамского поста с критикой СВО» — рассказала Айтакова. Сам Сергей Медведев рассказал URA.RU, что писал заявление, но не ставил дату на нем. Политик уверен, что любая экспертиза подтвердит, что дата и подпись написаны разными чернилами в разное время. URA.RU писало, что пермского депутата Медведева лишили мандата из-за его просчета. Он опубликовал пост с критикой СВО и президента. Его поступком заинтересовались в центральном аппарате КПРФ и потребовали исключить его из партии. Позже стало известно, что Сергей Медведев покинул страну.

Заявление о выходе из партии, которое послужило основанием для лишения депутата Пермской гордумы Сергея Медведева его полномочий, было написано им в прошлом году. Об этом URA.RU рассказала первый секретарь пермского крайкома КПРФ Ксения Айтакова. «От него документ поступил давно, просто рассмотрели недавно. Заявление поступило во фракцию официально. Точную дату не помню, но предполагаю, что еще осенью. Точно до выхода хамского поста с критикой СВО» — рассказала Айтакова. Сам Сергей Медведев рассказал URA.RU, что писал заявление, но не ставил дату на нем. Политик уверен, что любая экспертиза подтвердит, что дата и подпись написаны разными чернилами в разное время. URA.RU писало, что пермского депутата Медведева лишили мандата из-за его просчета. Он опубликовал пост с критикой СВО и президента. Его поступком заинтересовались в центральном аппарате КПРФ и потребовали исключить его из партии. Позже стало известно, что Сергей Медведев покинул страну.