Общество Под Екатеринбургом построят хранилище для радиоактивных отходов На Белоярской АЭС до 2028 года построят хранилище для радиоактивных отходов 23 января 2024 в 18:10 Размер текста - 17 + На территории хранилища можно будет разместить 9551 контейнер Фото: Анна Майорова © URA.RU На Белоярской АЭС (Свердловская область) в 2028 году введут полигон для хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе БАЭС. Государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительство полигона. Его планируют расположить вблизи энергоблока №3 на площади около 20,3 тысячи квадратных метров. Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова — первенец большой ядерной энергетики СССР, единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов и вторая промышленная атомная станция в стране. Белоярская АЭС входит в «Росатом» (через концерн «Росэнергоатом»). Станция была введена в работу в апреле 1964 года. На Белоярской АЭС (Свердловская область) в 2028 году введут полигон для хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе БАЭС. Государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительство полигона. Его планируют расположить вблизи энергоблока №3 на площади около 20,3 тысячи квадратных метров. Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова — первенец большой ядерной энергетики СССР, единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов и вторая промышленная атомная станция в стране. Белоярская АЭС входит в «Росатом» (через концерн «Росэнергоатом»). Станция была введена в работу в апреле 1964 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям