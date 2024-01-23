Под Екатеринбургом построят хранилище для радиоактивных отходов

На Белоярской АЭС до 2028 года построят хранилище для радиоактивных отходов
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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция, рабочие
На территории хранилища можно будет разместить 9551 контейнер Фото:

На Белоярской АЭС (Свердловская область) в 2028 году введут полигон для хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе БАЭС.

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительство полигона. Его планируют расположить вблизи энергоблока №3 на площади около 20,3 тысячи квадратных метров.

Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова — первенец большой ядерной энергетики СССР, единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов и вторая промышленная атомная станция в стране. Белоярская АЭС входит в «Росатом» (через концерн «Росэнергоатом»). Станция была введена в работу в апреле 1964 года.

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На Белоярской АЭС (Свердловская область) в 2028 году введут полигон для хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе БАЭС. Государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительство полигона. Его планируют расположить вблизи энергоблока №3 на площади около 20,3 тысячи квадратных метров. Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова — первенец большой ядерной энергетики СССР, единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов и вторая промышленная атомная станция в стране. Белоярская АЭС входит в «Росатом» (через концерн «Росэнергоатом»). Станция была введена в работу в апреле 1964 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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