Под Екатеринбургом построят хранилище для радиоактивных отходов

На Белоярской АЭС (Свердловская область) в 2028 году введут полигон для хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе БАЭС.
Государственная историко-культурная экспертиза одобрила строительство полигона. Его планируют расположить вблизи энергоблока №3 на площади около 20,3 тысячи квадратных метров.
Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова — первенец большой ядерной энергетики СССР, единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов и вторая промышленная атомная станция в стране. Белоярская АЭС входит в «Росатом» (через концерн «Росэнергоатом»). Станция была введена в работу в апреле 1964 года.
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