В Златоусте отменили уроки для школьников второй смены

Учащихся начальной школы оставили дома из-за морозов
В Златоусте Челябинской области 24 января из-за морозов отменили уроки для начальных классов во вторую смену. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«24 января фиксируется низкая температура воздуха. В связи с этим занятия в школах Златоуста в очной форме с первого по четвертый класс второй смены отменяются», — уточнили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что 1-4 классы первой смены остались дома. Синоптики предупреждали о сильных морозах до минус 35 градусов 24 января в регионе.
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