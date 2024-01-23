23 января 2024

В Златоусте отменили уроки для школьников второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Учащихся начальной школы оставили дома из-за морозов Фото:

В Златоусте Челябинской области 24 января из-за морозов отменили уроки для начальных классов во вторую смену. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«24 января фиксируется низкая температура воздуха. В связи с этим занятия в школах Златоуста в очной форме с первого по четвертый класс второй смены отменяются», — уточнили в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что 1-4 классы первой смены остались дома. Синоптики предупреждали о сильных морозах до минус 35 градусов 24 января в регионе.

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В Златоусте Челябинской области 24 января из-за морозов отменили уроки для начальных классов во вторую смену. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «24 января фиксируется низкая температура воздуха. В связи с этим занятия в школах Златоуста в очной форме с первого по четвертый класс второй смены отменяются», — уточнили в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что 1-4 классы первой смены остались дома. Синоптики предупреждали о сильных морозах до минус 35 градусов 24 января в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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