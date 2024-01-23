23 января 2024

Прокуратура добилась роста компенсации за травмы челябинской пенсионерки в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, прокурор, документы, зал заседания, зал суда, папка, судья, суд, судебный процесс, судебные дела, прокурор, прокурор в суде
Размер морального вреда был увеличен до 300 тысяч рублей Фото:

Челябинской пенсионерке увеличили размер компенсации морального вреда, полученного после перелома костей при ДТП. Прокуратура добилась роста выплаты с 200 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Решением Металлургического райсуда Челябинска от 12.09.2023 исковые требования женщины о взыскании в счет возмещения причиненного морального вреда удовлетворены частично, с виновника ДТП взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора увеличила сумму до 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что авария произошла 17 октября 2022 года. В результате наезда пьяного водителя на пенсионерку, которая шла по тротуару, женщина получила закрытый оскольчатый перелом обеих костей предплечья со смещением.

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Челябинской пенсионерке увеличили размер компенсации морального вреда, полученного после перелома костей при ДТП. Прокуратура добилась роста выплаты с 200 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Решением Металлургического райсуда Челябинска от 12.09.2023 исковые требования женщины о взыскании в счет возмещения причиненного морального вреда удовлетворены частично, с виновника ДТП взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора увеличила сумму до 300 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что авария произошла 17 октября 2022 года. В результате наезда пьяного водителя на пенсионерку, которая шла по тротуару, женщина получила закрытый оскольчатый перелом обеих костей предплечья со смещением.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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