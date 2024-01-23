В школах Сургута усилили меры безопасности из-за фейков о массовых убийствах

24 января 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Силовики устанавливают распространителя фейков Фото: Антон Белицкий © URA.RU В школах Сургута усилили меры безопасности из-за распространения ложной информации о массовых убийствах в фейковых telegram-каналах. Об этом URA.RU сообщили в управлении по вопросам общественной безопасности администрации города. «Информация о совершении массовых убийств, распространяемая в фейковых telegram-каналах, является ложной, в образовательных учреждениях принимаются дополнительные меры безопасности. Учебный процесс не нарушен, оснований для отмены занятий нет», — сообщили в управлении. Специалисты управления отметили, что распространение данной информации — это вид террористической деятельности. Тех, кто распространяет фейковую информацию, ждет уголовная ответственность. «Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Блокировка канала требует определенного времени. Силовыми структурами ведется работа по установлению лица, модерирующего чат, а также по выявлению несовершеннолетних, распространяющих идей терроризма через telegram-каналы», — добавили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что подросток в Сургуте попал под влияние террористов. Ребенок попал под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в РФ). С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города.

В школах Сургута усилили меры безопасности из-за распространения ложной информации о массовых убийствах в фейковых telegram-каналах. Об этом URA.RU сообщили в управлении по вопросам общественной безопасности администрации города. «Информация о совершении массовых убийств, распространяемая в фейковых telegram-каналах, является ложной, в образовательных учреждениях принимаются дополнительные меры безопасности. Учебный процесс не нарушен, оснований для отмены занятий нет», — сообщили в управлении. Специалисты управления отметили, что распространение данной информации — это вид террористической деятельности. Тех, кто распространяет фейковую информацию, ждет уголовная ответственность. «Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Блокировка канала требует определенного времени. Силовыми структурами ведется работа по установлению лица, модерирующего чат, а также по выявлению несовершеннолетних, распространяющих идей терроризма через telegram-каналы», — добавили в управлении. Ранее URA.RU сообщало, что подросток в Сургуте попал под влияние террористов. Ребенок попал под влияние движения «Колумбайн» (террористическое движение, запрещенное в РФ). С ним и его отцом была проведена беседа в администрации города.