28 декабря 2023

В Пермском крае власти потратят миллионы на снос культурного центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, снос дома, ветхое жилье, руины, разрушение дома
Подрядчик должен разобрать здание и вывезти строительный мусор Фото:

В Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания культурно-досугового центра в поселке Усть-Язьва Красновишерского городского округа. На эти цели запланировано потратить более двух миллионов рублей.

«Снос здания клуба в поселке Усть-Язьва Пермского края по адресу улица Акулова, 12. Начальная и максимальная цена контракта составляет 2,25 млн рублей. Начало выполнения работ — 1 июня 2024 года, окончание — 2 июля 2024 года», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».

В документе уточняется, что победитель конкурса должен разобрать здание и вывезти с площадки строительный мусор. Для отчета подрядчик обязан предоставить заказчику фото или видео проведенных работ.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания дома культуры в Частинском муниципальном округе. Начальная и максимальная цена контракта составляет более двух миллионов рублей.

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В Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания культурно-досугового центра в поселке Усть-Язьва Красновишерского городского округа. На эти цели запланировано потратить более двух миллионов рублей. «Снос здания клуба в поселке Усть-Язьва Пермского края по адресу улица Акулова, 12. Начальная и максимальная цена контракта составляет 2,25 млн рублей. Начало выполнения работ — 1 июня 2024 года, окончание — 2 июля 2024 года», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что победитель конкурса должен разобрать здание и вывезти с площадки строительный мусор. Для отчета подрядчик обязан предоставить заказчику фото или видео проведенных работ. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания дома культуры в Частинском муниципальном округе. Начальная и максимальная цена контракта составляет более двух миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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