В Пермском крае власти потратят миллионы на снос культурного центра

В Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания культурно-досугового центра в поселке Усть-Язьва Красновишерского городского округа. На эти цели запланировано потратить более двух миллионов рублей.
«Снос здания клуба в поселке Усть-Язьва Пермского края по адресу улица Акулова, 12. Начальная и максимальная цена контракта составляет 2,25 млн рублей. Начало выполнения работ — 1 июня 2024 года, окончание — 2 июля 2024 года», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка».
В документе уточняется, что победитель конкурса должен разобрать здание и вывезти с площадки строительный мусор. Для отчета подрядчик обязан предоставить заказчику фото или видео проведенных работ.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания дома культуры в Частинском муниципальном округе. Начальная и максимальная цена контракта составляет более двух миллионов рублей.
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