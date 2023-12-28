В Пермском крае власти потратят миллионы на снос культурного центра

29 декабря 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Подрядчик должен разобрать здание и вывезти строительный мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания культурно-досугового центра в поселке Усть-Язьва Красновишерского городского округа. На эти цели запланировано потратить более двух миллионов рублей. «Снос здания клуба в поселке Усть-Язьва Пермского края по адресу улица Акулова, 12. Начальная и максимальная цена контракта составляет 2,25 млн рублей. Начало выполнения работ — 1 июня 2024 года, окончание — 2 июля 2024 года», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что победитель конкурса должен разобрать здание и вывезти с площадки строительный мусор. Для отчета подрядчик обязан предоставить заказчику фото или видео проведенных работ. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания дома культуры в Частинском муниципальном округе. Начальная и максимальная цена контракта составляет более двух миллионов рублей.

В Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания культурно-досугового центра в поселке Усть-Язьва Красновишерского городского округа. На эти цели запланировано потратить более двух миллионов рублей. «Снос здания клуба в поселке Усть-Язьва Пермского края по адресу улица Акулова, 12. Начальная и максимальная цена контракта составляет 2,25 млн рублей. Начало выполнения работ — 1 июня 2024 года, окончание — 2 июля 2024 года», — сообщается в техзадании на сайте автоматизированной системы торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что победитель конкурса должен разобрать здание и вывезти с площадки строительный мусор. Для отчета подрядчик обязан предоставить заказчику фото или видео проведенных работ. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае власти объявили конкурс на проведение работ по сносу здания дома культуры в Частинском муниципальном округе. Начальная и максимальная цена контракта составляет более двух миллионов рублей.