Житель ХМАО подал в суд на медцентр из Челябинска из-за смерти матери

Сын умершей после операции жительницы Сургута Юлии Бакиевой через суд добивается моральной компенсации от медцентра «Медеор» из Челябинска. Об этом URA.RU сообщила адвокат истца Елена Бойко.
«Мы начали [судебный] процесс. Первое заседание прошло, второе состоится в январе 2024 года», — рассказала Бойко.
Юлия Бакиева в 2020 году обратилась в челябинский медцентр «Медеор» для проведения коррекции фигуры. После процедур женщина почувствовала себя хуже, ее перевели в городскую больницу №6, где спустя три дня она скончалась в реанимации. Сыну Бакиевой на тот момент было 16 лет. «Вместо того, чтобы праздновать Новый год, он был на похоронах матери», — рассказала адвокат. Теперь молодой человек вместе с юристами планирует добиться от медцентра компенсации на сумму более шести млн рублей.
В медцентре «Медеор» URA.RU прокомментировали, что в настоящий момент в Челябинске решение суда обжалуют муж и дочь Бакиевой, которые ранее также подавали иск к медцентру. Родственники не согласились с вердиктом снизить сумму моральной компенсации. Рассмотрение дела также продолжится в 2024 году, и только после него начнутся судебные тяжбы по иску сына.
«Первое заседание [в Сургуте по иску сына] прошло, потому что судья не знал, что здесь обжалуется [решение]. Он узнал об этом и сказал, что пока в Челябинске [обжалование] не рассмотрится, он это дело рассматривать не будет», — рассказали URA.RU в медцентре.
Ранее URA.RU сообщало, что челябинские медики в четыре раза уменьшили компенсацию за смерть пациентки. Родственники потребовали от компании «Медеор» 9 млн рублей, но компания смогла снизить сумму иска более чем в четыре раза. Решение суда еще не вступило в силу.
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