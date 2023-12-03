Житель ХМАО подал в суд на медцентр из Челябинска из-за смерти матери

03 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Дело рассмотрят в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сын умершей после операции жительницы Сургута Юлии Бакиевой через суд добивается моральной компенсации от медцентра «Медеор» из Челябинска. Об этом URA.RU сообщила адвокат истца Елена Бойко. «Мы начали [судебный] процесс. Первое заседание прошло, второе состоится в январе 2024 года», — рассказала Бойко. Юлия Бакиева в 2020 году обратилась в челябинский медцентр «Медеор» для проведения коррекции фигуры. После процедур женщина почувствовала себя хуже, ее перевели в городскую больницу №6, где спустя три дня она скончалась в реанимации. Сыну Бакиевой на тот момент было 16 лет. «Вместо того, чтобы праздновать Новый год, он был на похоронах матери», — рассказала адвокат. Теперь молодой человек вместе с юристами планирует добиться от медцентра компенсации на сумму более шести млн рублей. В медцентре «Медеор» URA.RU прокомментировали, что в настоящий момент в Челябинске решение суда обжалуют муж и дочь Бакиевой, которые ранее также подавали иск к медцентру. Родственники не согласились с вердиктом снизить сумму моральной компенсации. Рассмотрение дела также продолжится в 2024 году, и только после него начнутся судебные тяжбы по иску сына. «Первое заседание [в Сургуте по иску сына] прошло, потому что судья не знал, что здесь обжалуется [решение]. Он узнал об этом и сказал, что пока в Челябинске [обжалование] не рассмотрится, он это дело рассматривать не будет», — рассказали URA.RU в медцентре. Ранее URA.RU сообщало, что челябинские медики в четыре раза уменьшили компенсацию за смерть пациентки. Родственники потребовали от компании «Медеор» 9 млн рублей, но компания смогла снизить сумму иска более чем в четыре раза. Решение суда еще не вступило в силу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сын умершей после операции жительницы Сургута Юлии Бакиевой через суд добивается моральной компенсации от медцентра «Медеор» из Челябинска. Об этом URA.RU сообщила адвокат истца Елена Бойко. «Мы начали [судебный] процесс. Первое заседание прошло, второе состоится в январе 2024 года», — рассказала Бойко. Юлия Бакиева в 2020 году обратилась в челябинский медцентр «Медеор» для проведения коррекции фигуры. После процедур женщина почувствовала себя хуже, ее перевели в городскую больницу №6, где спустя три дня она скончалась в реанимации. Сыну Бакиевой на тот момент было 16 лет. «Вместо того, чтобы праздновать Новый год, он был на похоронах матери», — рассказала адвокат. Теперь молодой человек вместе с юристами планирует добиться от медцентра компенсации на сумму более шести млн рублей. В медцентре «Медеор» URA.RU прокомментировали, что в настоящий момент в Челябинске решение суда обжалуют муж и дочь Бакиевой, которые ранее также подавали иск к медцентру. Родственники не согласились с вердиктом снизить сумму моральной компенсации. Рассмотрение дела также продолжится в 2024 году, и только после него начнутся судебные тяжбы по иску сына. «Первое заседание [в Сургуте по иску сына] прошло, потому что судья не знал, что здесь обжалуется [решение]. Он узнал об этом и сказал, что пока в Челябинске [обжалование] не рассмотрится, он это дело рассматривать не будет», — рассказали URA.RU в медцентре. Ранее URA.RU сообщало, что челябинские медики в четыре раза уменьшили компенсацию за смерть пациентки. Родственники потребовали от компании «Медеор» 9 млн рублей, но компания смогла снизить сумму иска более чем в четыре раза. Решение суда еще не вступило в силу.