25 января 2024

Власти Перми объявили о закрытии ледового городка

Последним днем работы ледового городка в Перми станет 11 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство новогоднего ледяного городка. Пермь, елка, ледовый городок, ледяная скульптура, новогодняя иллюминация
Последний день работы городка — 11 февраля Фото:

В Перми готовятся к демонтажу ледового городка «Лукоморье» в центре города. Его уберут после 11 февраля. Об этом сообщается на сайте пермской мэрии.

«Последним днем работы городка „Лукоморье“ станет 11 февраля. Отметим, продолжительность работы главного ледового городка в Перми традиционно является одной из самых длительных среди городов-„соседей“», — говорится на сайте.

Демонтаж будет проходить постепенно. Последней уберут главную елку на эспланаде — в середине февраля. Одновременно с этим будут убирать световые декорации с улиц города — всего около трех тысяч элементов.

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В Перми готовятся к демонтажу ледового городка «Лукоморье» в центре города. Его уберут после 11 февраля. Об этом сообщается на сайте пермской мэрии. «Последним днем работы городка „Лукоморье“ станет 11 февраля. Отметим, продолжительность работы главного ледового городка в Перми традиционно является одной из самых длительных среди городов-„соседей“», — говорится на сайте. Демонтаж будет проходить постепенно. Последней уберут главную елку на эспланаде — в середине февраля. Одновременно с этим будут убирать световые декорации с улиц города — всего около трех тысяч элементов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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