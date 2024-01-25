Власти Перми объявили о закрытии ледового городка

Последний день работы городка — 11 февраля
В Перми готовятся к демонтажу ледового городка «Лукоморье» в центре города. Его уберут после 11 февраля. Об этом сообщается на сайте пермской мэрии.
«Последним днем работы городка „Лукоморье“ станет 11 февраля. Отметим, продолжительность работы главного ледового городка в Перми традиционно является одной из самых длительных среди городов-„соседей“», — говорится на сайте.
Демонтаж будет проходить постепенно. Последней уберут главную елку на эспланаде — в середине февраля. Одновременно с этим будут убирать световые декорации с улиц города — всего около трех тысяч элементов.
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