28 января 2024

Юных свердловских хоккеистов, пострадавших в ДТП, доставили в больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
Пострадавших ребят увезли в больницы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с детьми слетел с трассы

Двух юных хоккеистов, пострадавших в ДТП под Верх-Нейвинском, доставили в больницы. Актуальную информацию о последствиях смертельной аварии опубликовали в telegram-канале «Минздрав Свердловской области».

«По предварительной информации два человека — взрослый и ребенок — госпитализированы в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего ребенка везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга», — сказано в сообщении.

Автобус направлялся в Новоуральск и вез 15-летних хоккеистов, которые возвращались с соревнований из Уфы. На трассе под Верх-Нейвинском у автобуса лопнуло колесо, он вылетел в кювет, столкнувшись с легковушкой. Три человека из автомобиля погибли на месте. Еще один человек — тренер спортивной школы Новоуральска Виталий Плешков — умер в карете скорой помощи. Вся актуальная информация собрана в отдельном сюжете URA.RU.

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Двух юных хоккеистов, пострадавших в ДТП под Верх-Нейвинском, доставили в больницы. Актуальную информацию о последствиях смертельной аварии опубликовали в telegram-канале «Минздрав Свердловской области». «По предварительной информации два человека — взрослый и ребенок — госпитализированы в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего ребенка везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга», — сказано в сообщении. Автобус направлялся в Новоуральск и вез 15-летних хоккеистов, которые возвращались с соревнований из Уфы. На трассе под Верх-Нейвинском у автобуса лопнуло колесо, он вылетел в кювет, столкнувшись с легковушкой. Три человека из автомобиля погибли на месте. Еще один человек — тренер спортивной школы Новоуральска Виталий Плешков — умер в карете скорой помощи. Вся актуальная информация собрана в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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