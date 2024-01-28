Юных свердловских хоккеистов, пострадавших в ДТП, доставили в больницы

Двух юных хоккеистов, пострадавших в ДТП под Верх-Нейвинском, доставили в больницы. Актуальную информацию о последствиях смертельной аварии опубликовали в telegram-канале «Минздрав Свердловской области».
«По предварительной информации два человека — взрослый и ребенок — госпитализированы в Центральную медико-санитарную часть № 31 Новоуральска. Еще одного пострадавшего ребенка везут в одно из медицинских учреждений Екатеринбурга», — сказано в сообщении.
Автобус направлялся в Новоуральск и вез 15-летних хоккеистов, которые возвращались с соревнований из Уфы. На трассе под Верх-Нейвинском у автобуса лопнуло колесо, он вылетел в кювет, столкнувшись с легковушкой. Три человека из автомобиля погибли на месте. Еще один человек — тренер спортивной школы Новоуральска Виталий Плешков — умер в карете скорой помощи. Вся актуальная информация собрана в отдельном сюжете URA.RU.
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