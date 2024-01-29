Гонщик Карякин: «Дакар» хочет вернуть в ралли спортсменов из России в обход санкций

Организаторы «Дакара» ищут способы вернуть спортсменов из России в мировые гонки

29 января 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

По словам Карякина, «Дакар» много потерял без участия спортсменом из России Фото: Анна Майорова © URA.RU Организаторы международного ралли-рейда «Дакар» ищут способы, как вернуть российских спортсменов к соревнованиям и при этом не заставлять их подписывать документы, где они осуждают СВО. Такими данными поделился чемпион международных автогонок, депутат свердловского заксобрания Сергей Карякин. «Приоткрою завесу тайны. Наша прославленная команда „КАМАЗ-мастер“ была в качестве зрителей на этом „Дакаре“ (в 2024 году — прим. URA.RU). Это не факт, но я слышал, что организаторы очень стараются, чтобы найти возможность обхода подписания этой бумаги для участия российских команд. Класс грузовиков в принципе умер без команд „КАМАЗ-мастера“, потому что они задавали темп, являлись не только лидерами в плане скорости, но и в плане медиаосвещения», — заявил Карякин на пресс-конференции в ТАСС. Последние два года Карякина не допускали к участию в «Дакаре» из-за его поддержки спецоперации РФ на Украине. Спортсмену предложили подписать документ о том, что он не согласен с текущей российской политикой, но он отказался. В этом году случился новый спортивный скандал: украинец отказался участвовать в международной гонке Abu Dhabi Baia Challenge из-за того, что до нее допустили Карякина.

Организаторы международного ралли-рейда «Дакар» ищут способы, как вернуть российских спортсменов к соревнованиям и при этом не заставлять их подписывать документы, где они осуждают СВО. Такими данными поделился чемпион международных автогонок, депутат свердловского заксобрания Сергей Карякин. «Приоткрою завесу тайны. Наша прославленная команда „КАМАЗ-мастер“ была в качестве зрителей на этом „Дакаре“ (в 2024 году — прим. URA.RU). Это не факт, но я слышал, что организаторы очень стараются, чтобы найти возможность обхода подписания этой бумаги для участия российских команд. Класс грузовиков в принципе умер без команд „КАМАЗ-мастера“, потому что они задавали темп, являлись не только лидерами в плане скорости, но и в плане медиаосвещения», — заявил Карякин на пресс-конференции в ТАСС. Последние два года Карякина не допускали к участию в «Дакаре» из-за его поддержки спецоперации РФ на Украине. Спортсмену предложили подписать документ о том, что он не согласен с текущей российской политикой, но он отказался. В этом году случился новый спортивный скандал: украинец отказался участвовать в международной гонке Abu Dhabi Baia Challenge из-за того, что до нее допустили Карякина.