Замминистра проверит перевозчика, после смертельного ДТП с юными хоккеистами

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Известно о четырех погибших в ДТП в Свердловской области Фото:
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В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев проверит безопасность перевозки детей транспортной компанией «ИП Лобов». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики по Свердловской области.

«Соблюдение требований безопасности при организации перевозки юных спортсменов из Новоуральска проверит исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев», — говорится в сообщении.

29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда «Кедр» и легковушки. Водитель легкового автомобиля и два пассажира погибли на месте аварии. Также по дороге в больницу умер 67-летний тренер команды Виталий Плешков. Вся информация о трагедии на свердловской трассе — в сюжете URA.RU.

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Замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев проверит безопасность перевозки детей транспортной компанией «ИП Лобов». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики по Свердловской области. «Соблюдение требований безопасности при организации перевозки юных спортсменов из Новоуральска проверит исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев», — говорится в сообщении. 29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда «Кедр» и легковушки. Водитель легкового автомобиля и два пассажира погибли на месте аварии. Также по дороге в больницу умер 67-летний тренер команды Виталий Плешков. Вся информация о трагедии на свердловской трассе — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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