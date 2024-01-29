Замминистра проверит перевозчика, после смертельного ДТП с юными хоккеистами

Замминистра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев проверит безопасность перевозки детей транспортной компанией «ИП Лобов». Об этом URA.RU рассказали в департаменте информполитики по Свердловской области.
«Соблюдение требований безопасности при организации перевозки юных спортсменов из Новоуральска проверит исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев», — говорится в сообщении.
29 января на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП с участием автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда «Кедр» и легковушки. Водитель легкового автомобиля и два пассажира погибли на месте аварии. Также по дороге в больницу умер 67-летний тренер команды Виталий Плешков. Вся информация о трагедии на свердловской трассе — в сюжете URA.RU.
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