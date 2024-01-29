Челябинская ГИБДД разыскала водителя, скрывшегося с места ДТП с пострадавшими

30 января 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД разыскали скрывшегося с места ДТП водителя дорогой иномарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска разыскали водителя Land Rover, совершившего дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и скрывшегося с места ДТП. Об этом 30 января URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу Челябинску. «В Челябинске напротив дома 183 по улице Труда 29 января в 06.26 часов на регулируемом перекрестке произошло столкновение автомобилей Land Rover и Toyota Ipsum. В результате Toyota изменила направление движения и наехала на пешехода, стоявшего на тротуаре. Водитель Land Rover покинул место дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску был установлен автомобиль и разыскан водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие. Им оказался 30-летний мужчина. В отношении водителя возбуждены административные дела по ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью). Помимо пешехода, которому оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, в ДТП еще пострадала пассажирка 1978 года рождения, она госпитализирована. На кадрах с камер видеонаблюдения сервиса «Интерсвязь» видно, что из Toyota, которую несколько раз развернуло после столкновения, вылетела пассажирка. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет вынесено законное решение и установлен вред здоровью пострадавшим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска разыскали водителя Land Rover, совершившего дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и скрывшегося с места ДТП. Об этом 30 января URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу Челябинску. «В Челябинске напротив дома 183 по улице Труда 29 января в 06.26 часов на регулируемом перекрестке произошло столкновение автомобилей Land Rover и Toyota Ipsum. В результате Toyota изменила направление движения и наехала на пешехода, стоявшего на тротуаре. Водитель Land Rover покинул место дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по городу Челябинску был установлен автомобиль и разыскан водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие. Им оказался 30-летний мужчина. В отношении водителя возбуждены административные дела по ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью). Помимо пешехода, которому оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, в ДТП еще пострадала пассажирка 1978 года рождения, она госпитализирована. На кадрах с камер видеонаблюдения сервиса «Интерсвязь» видно, что из Toyota, которую несколько раз развернуло после столкновения, вылетела пассажирка. Проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет вынесено законное решение и установлен вред здоровью пострадавшим.