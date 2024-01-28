Челябинец устроил ДТП с двумя пострадавшими и скрылся. Видео

29 января 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась пешеходу и пассажиру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске утром 29 января водитель Land Rover выехал на красный свет на перекресток и столкнулся со встречкой, пассажирка которого пострадала. Также медпомощь потребовалась пешеходу, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «Неустановленный водитель авто Land Rover утром 29 января выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток по улице Труда, 183, и столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum под управлением водителя 1965 года рождения. После чего Toyota наехала на пешехода, который стоял на тротуаре. Водитель Land Rover скрылся с места», — уточнили в пресс-службе. Пешеходу оказана медпомощь и назначено амбулаторное лечение. В ведомстве отметили, что в ДТП еще пострадала пассажирка 1978 года рождения, она госпитализирована. На кадрах с камер видеонаблюдения сервиса «Интерсвязь» видно, что из Toyota, которую несколько раз развернуло после столкновения, вылетела пассажирка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства.

В Челябинске утром 29 января водитель Land Rover выехал на красный свет на перекресток и столкнулся со встречкой, пассажирка которого пострадала. Также медпомощь потребовалась пешеходу, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «Неустановленный водитель авто Land Rover утром 29 января выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток по улице Труда, 183, и столкнулся с автомобилем Toyota Ipsum под управлением водителя 1965 года рождения. После чего Toyota наехала на пешехода, который стоял на тротуаре. Водитель Land Rover скрылся с места», — уточнили в пресс-службе. Пешеходу оказана медпомощь и назначено амбулаторное лечение. В ведомстве отметили, что в ДТП еще пострадала пассажирка 1978 года рождения, она госпитализирована. На кадрах с камер видеонаблюдения сервиса «Интерсвязь» видно, что из Toyota, которую несколько раз развернуло после столкновения, вылетела пассажирка. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства.