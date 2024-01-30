Премьер Японии заявил о необходимости подписать мирный договор с Россией

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Фумио Кисида захотел подписать мирный договор с Россией Фото:

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о необходимости подписания мирного договора с Россией. Однако он отметил, что это должно произойти только в том случае, когда Москва решит текущие территориальные вопросы. Об этом он заявил в эфире японского телеканала Shugiin TV.

«Япония по-прежнему твердо привержена курса, направленного на заключение мирного договор», — подчеркнул Фумио Кисида в эфире канала. Данный тезис он озвучил в ходе своей программной речи.

Япония и Россия имеют натянутые отношения. В основной это связано с территориальными спорами, касаемо принадлежности Курильских островов. После того как президент России Владимир Путин захотел посетить острова, в японском правительстве отметили, что будут внимательно следить за ситуацией.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о необходимости подписания мирного договора с Россией. Однако он отметил, что это должно произойти только в том случае, когда Москва решит текущие территориальные вопросы. Об этом он заявил в эфире японского телеканала Shugiin TV. «Япония по-прежнему твердо привержена курса, направленного на заключение мирного договор», — подчеркнул Фумио Кисида в эфире канала. Данный тезис он озвучил в ходе своей программной речи. Япония и Россия имеют натянутые отношения. В основной это связано с территориальными спорами, касаемо принадлежности Курильских островов. После того как президент России Владимир Путин захотел посетить острова, в японском правительстве отметили, что будут внимательно следить за ситуацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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