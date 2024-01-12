В Японии занервничали после слов Путина о желании посетить Курилы

Правительство Японии пообещало следить за поездкой Путина на Курильские острова

Ранее Владимир Путин заявил, что хочет посетить Курильские острова Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Япония, после слов президента РФ Владимира Путина о желании посетить Курильские острова, заявила, что будет внимательно следить за ситуацией. Об этом сообщил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси.

«Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских лиц. Однако правительство будет следить за ситуацией (посещением Путина Курильских островов — прим. URA.RU) и реагировать соответствующим образом», — заявил Есимаса Хаяси, его слова приводит японское издание Jiji . Он отметил, что позиция Японии по спецоперации России на Украине остается прежней — страна поддерживает западные санкции и Киев.

Во время визита в Хабаровск глава РФ заявил, что хочет посетить Курильские острова. По словам Путина, он там ни разу не был, сообщает RT.

После конца Второй Мировой войны между СССР и Японией не был подписан договор, который бы решил вопрос Курил. Правительство островного государства неоднократно заявляло, что стремиться к тому, чтобы вернуть Курилы.

Как сообщал премьер-министр Японии Фумио Кисида, страна будет добиваться подписания мирного договора с Россией. В МИД РФ ни раз подчеркивали, что острова являются неотъемлемой частью России.