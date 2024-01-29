29 января 2024

Пермский завод сдался в борьбе с УФАС

Пермский завод имени Дзержинского пересчитал бизнесменам плату за тепло
© Служба новостей «URA.RU»
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Котельные будут подавать тепло по прежней цене Фото:

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, чьи котельные отапливают ряд коммерческих организаций, пересчитал бизнесменам размер платы за теплоэнергию. Это произошло после длительных споров с региональным управлением антимонопольной службы.

«Поставщик сообщил УФАС, что пересчитал предпринимателям стоимость услуг теплоснабжения за январь—апрель 2023 года по прежней цене», — сообщает антимонопольная служба в Telegram. Таким образом компаниям удалось снизить плату за тепло на треть.

Ранее URA.RU рассказывало, что машзавод увеличил стоимость гигакалории с 2366,29 до 3197,95 рубля. Но предприятие не имело на это право, так как с 2022 года в Пермском крае установлен максимальный тариф для «альтернативной котельной». Весной 2023 года УФАС выдало предупреждение заводу, согласно которому он должен был снизить цены, но предприятие этого не сделало.

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Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, чьи котельные отапливают ряд коммерческих организаций, пересчитал бизнесменам размер платы за теплоэнергию. Это произошло после длительных споров с региональным управлением антимонопольной службы. «Поставщик сообщил УФАС, что пересчитал предпринимателям стоимость услуг теплоснабжения за январь—апрель 2023 года по прежней цене», — сообщает антимонопольная служба в Telegram. Таким образом компаниям удалось снизить плату за тепло на треть. Ранее URA.RU рассказывало, что машзавод увеличил стоимость гигакалории с 2366,29 до 3197,95 рубля. Но предприятие не имело на это право, так как с 2022 года в Пермском крае установлен максимальный тариф для «альтернативной котельной». Весной 2023 года УФАС выдало предупреждение заводу, согласно которому он должен был снизить цены, но предприятие этого не сделало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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