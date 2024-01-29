Пермский завод сдался в борьбе с УФАС

Пермский завод имени Дзержинского пересчитал бизнесменам плату за тепло

30 января 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Котельные будут подавать тепло по прежней цене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, чьи котельные отапливают ряд коммерческих организаций, пересчитал бизнесменам размер платы за теплоэнергию. Это произошло после длительных споров с региональным управлением антимонопольной службы. «Поставщик сообщил УФАС, что пересчитал предпринимателям стоимость услуг теплоснабжения за январь—апрель 2023 года по прежней цене», — сообщает антимонопольная служба в Telegram. Таким образом компаниям удалось снизить плату за тепло на треть. Ранее URA.RU рассказывало, что машзавод увеличил стоимость гигакалории с 2366,29 до 3197,95 рубля. Но предприятие не имело на это право, так как с 2022 года в Пермском крае установлен максимальный тариф для «альтернативной котельной». Весной 2023 года УФАС выдало предупреждение заводу, согласно которому он должен был снизить цены, но предприятие этого не сделало.

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского, чьи котельные отапливают ряд коммерческих организаций, пересчитал бизнесменам размер платы за теплоэнергию. Это произошло после длительных споров с региональным управлением антимонопольной службы. «Поставщик сообщил УФАС, что пересчитал предпринимателям стоимость услуг теплоснабжения за январь—апрель 2023 года по прежней цене», — сообщает антимонопольная служба в Telegram. Таким образом компаниям удалось снизить плату за тепло на треть. Ранее URA.RU рассказывало, что машзавод увеличил стоимость гигакалории с 2366,29 до 3197,95 рубля. Но предприятие не имело на это право, так как с 2022 года в Пермском крае установлен максимальный тариф для «альтернативной котельной». Весной 2023 года УФАС выдало предупреждение заводу, согласно которому он должен был снизить цены, но предприятие этого не сделало.