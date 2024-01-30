Пермский губернатор назначил ответственных за решение проблемы вымирания жителей

Сергей Никифоров должен решить демографическую проблему в Пермском крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о Координационном совете по демографической политике в регионе. Согласно документу, главным по решению проблемы вымирания населения, о которой сообщил ранее Росстат, стал вице-премьер правительства Прикамья Сергей Никифоров. Он возглавил совет.

«Никифоров Сергей Олегович — заместитель председателя правительства Пермского края, председатель Координационного совета», — указано в документе. Его замом в совете стала директор департамента социальной политики администрации губернатора Елена Кравчук.

Кроме них в состав совета вошли еще 15 человек. Среди них министры здравоохранения, образования и культуры Анастасия Крутень, Раиса Кассина и Алла Платонова, а также главы министерств соцразвития и физкультуры Павел Фокин и Татьяна Чеснокова. Ранее, как рассказывало URA.RU, Росстат опубликовал прогноз демографической ситуации в Пермском крае до 2046 года. Согласно исследованию, население региона будет сокращаться с каждым годом. В итоге вместо 2 млн 594 тысяч человек к 2046 году останется только 2 млн 230 тысяч.