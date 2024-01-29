Пермяки будут вымирать ближайшие два десятилетия

Росстат: население Пермского края сократится к 2046 году на 263 800 человек

30 января 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Миграционного прироста Пермский край тоже не ждет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Население Пермского края будет сокращаться минимум до 2046 года. Такие данные в своем прогнозе приводит Росстат. В 2024 году в Прикамье проживает 2 млн 594 тысячи человек, а к 2046 году останется только 2 млн 230 тысяч. «Численность населения по субъектам Российской Федерации. Пермский край: 2024 год — 2494 тысячи человек, 2046 год — 2230,2 тысячи человек», — говорится в документе. Росстат прогнозирует, что ежегодно в Пермском крае будут умирать от 33,9 тысячи человек до 31,6 тысячи. А рождаться гораздо меньше — от 20,9 тысячи до 23,8 тысячи. За счет миграции жителей Пермского края тоже не станет больше. Уже на начало 2024 года миграция носит отрицательный характер (-3,6 тысячи человек). В плюс миграция начнет работать только в 2043 году (0,1 тысячи человек).

Население Пермского края будет сокращаться минимум до 2046 года. Такие данные в своем прогнозе приводит Росстат. В 2024 году в Прикамье проживает 2 млн 594 тысячи человек, а к 2046 году останется только 2 млн 230 тысяч. «Численность населения по субъектам Российской Федерации. Пермский край: 2024 год — 2494 тысячи человек, 2046 год — 2230,2 тысячи человек», — говорится в документе. Росстат прогнозирует, что ежегодно в Пермском крае будут умирать от 33,9 тысячи человек до 31,6 тысячи. А рождаться гораздо меньше — от 20,9 тысячи до 23,8 тысячи. За счет миграции жителей Пермского края тоже не станет больше. Уже на начало 2024 года миграция носит отрицательный характер (-3,6 тысячи человек). В плюс миграция начнет работать только в 2043 году (0,1 тысячи человек).